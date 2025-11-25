المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وسط تعثر تجديد عقده مع ميلان.. إنتر ويوفنتوس يستهدفان ماينان

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:00 م 25/11/2025
مايك ماينان حارس ميلان

مايك ماينان

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام إنتر ميلان ويوفنتوس بالتعاقد مع الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى الغريم ميلان.

ماينان انضم إلى ميلان في صيف 2021 قادما من ليل الفرنسي بعقد يمتد حتى يونيو 2026، أي لنهاية الموسم الحالي.

وبدأ النادي محادثاته مع الحارس الفرنسي قبل عدة أسابيع، لكن خلافا حول التفاصيل المادية يعقد الوصول لاتفاق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن عرض ميلان الحالي يتمثل في عقد مدته بين عامين و3 أعوام، براتب سنوي قيمته 5 ملايين يورو، بينما يطلب الحارس 5.5 مليون يورو.

وتزعم الصحيفة أن يوفنتوس وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يراقبون ماينان عن كثب، كذلك إنتر ميلان، وذلك لاحتمالية التعاقد معه مجانا إذا لم يجدد عقده.

وشارك صاحب الـ30 عاما في 13 مباراة مع "الروسونيري" هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 9 أهداف.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

ميلان الدوري الإيطالي مايك ماينان

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

