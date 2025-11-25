كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام إنتر ميلان ويوفنتوس بالتعاقد مع الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى الغريم ميلان.

ماينان انضم إلى ميلان في صيف 2021 قادما من ليل الفرنسي بعقد يمتد حتى يونيو 2026، أي لنهاية الموسم الحالي.

وبدأ النادي محادثاته مع الحارس الفرنسي قبل عدة أسابيع، لكن خلافا حول التفاصيل المادية يعقد الوصول لاتفاق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن عرض ميلان الحالي يتمثل في عقد مدته بين عامين و3 أعوام، براتب سنوي قيمته 5 ملايين يورو، بينما يطلب الحارس 5.5 مليون يورو.

وتزعم الصحيفة أن يوفنتوس وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يراقبون ماينان عن كثب، كذلك إنتر ميلان، وذلك لاحتمالية التعاقد معه مجانا إذا لم يجدد عقده.

وشارك صاحب الـ30 عاما في 13 مباراة مع "الروسونيري" هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 9 أهداف.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا