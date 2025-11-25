روما يستعيد ديبالا في مباراة القمة ضد نابولي

بات باولو ديبالا، نجم روما، قريبا من العودة للمشاركة مع فريقه، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وتعرض ديبالا لإصابة في الفخذ في المباراة التي خسرها روما 0-1 أمام ميلان بالدوري الإيطالي، في وقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، وكان من المتوقع غيابه لمدة شهر.

وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد تعافى باولو ديبالا من الإصابة، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمباراة القوية في الدوري الإيطالي ضد نابولي مساء الأحد المقبل.

وقد يجلس ديبالا على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة أمام ميتييلاند الدنماركي بالدوري الأوروبي، يوم الخميس، على أن يسافر لخوض مباراة نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي.

ديبالا كان قد انضم إلى روما في صيف 2022 قادما من يوفنتوس، غريمه في إيطاليا، ويقضي حاليا الموسم الأخير في عقده مع "الجيالوروسي"، علما بأن تقارير متعددة كشفت مؤخرا أن هناك مفاوضات لتجديده.

وشارك الجناح صاحب الـ31 عاما في 8 مباريات مع روما هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا