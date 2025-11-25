المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روما يستعيد ديبالا في مباراة القمة ضد نابولي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:34 م 25/11/2025
باولو ديبالا

باولو ديبالا

بات باولو ديبالا، نجم روما، قريبا من العودة للمشاركة مع فريقه، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وتعرض ديبالا لإصابة في الفخذ في المباراة التي خسرها روما 0-1 أمام ميلان بالدوري الإيطالي، في وقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، وكان من المتوقع غيابه لمدة شهر.

وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد تعافى باولو ديبالا من الإصابة، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمباراة القوية في الدوري الإيطالي ضد نابولي مساء الأحد المقبل.

وقد يجلس ديبالا على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة أمام ميتييلاند الدنماركي بالدوري الأوروبي، يوم الخميس، على أن يسافر لخوض مباراة نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي.

ديبالا كان قد انضم إلى روما في صيف 2022 قادما من يوفنتوس، غريمه في إيطاليا، ويقضي حاليا الموسم الأخير في عقده مع "الجيالوروسي"، علما بأن تقارير متعددة كشفت مؤخرا أن هناك مفاوضات لتجديده.

وشارك الجناح صاحب الـ31 عاما في 8 مباريات مع روما هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

الدوري الإيطالي روما نابولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg