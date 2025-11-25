مودريتش: تاريخ ميلان لا يبتعد كثيرًا عن ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش أن انتقاله إلى ميلان مثّل خطوة مثالية في مسيرته، مشيرًا إلى أن سمعة وتاريخ النادي الإيطالي قريبان للغاية من مكانة ريال مدريد، الذي قضى معه 13 عامًا ذهبية قبل رحيله الصيف الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة "أرينا سبورت" الكرواتية، تحدّث صاحب الـ40 عامًا عن بدايته القوية مع الروسونيري هذا الموسم، حيث بدأ جميع مباريات الدوري الإيطالي الـ12 وساهم في الانتصارات أمام إنتر ونابولي وروما، ليساهم في احتلال ميلان المركز الثاني بـ25 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر روما.

استقبال رائع وتجربة مثالية في سان سيرو

أبدى مودريتش سعادته الكبيرة بالأجواء التي وجدها منذ وصوله إلى ميلانو، قائلًا: "المدينة رائعة، وقد استقبلني الجميع بحفاوة كبيرة داخل النادي وخارجه، زملائي والمدرب والجماهير، كل شيء على أعلى مستوى، تشعر بعراقة ميلان في كل خطوة، وأنا أستمتع بكل لحظة هنا".

وأضاف النجم الكرواتي أنه رغم صعوبة مغادرة ريال مدريد بعد 13 عامًا، فإن انتقاله إلى ميلان جاء في الوقت المثالي: "قضيت نصف حياتي تقريبًا في مدريد، حققت هناك كل شيء تقريبًا، لكن حين ظهر خيار ميلان لم أتردد، أحببت كرة القدم الإيطالية منذ طفولتي، وميلان كان النادي الأقرب لقلبي".

تشابه كبير بين عملاقي أوروبا

وأشاد مودريتش بتاريخ الروسونيري، مؤكدًا أن مكانته ليست بعيدة عن ريال مدريد: "أعتقد أنني وصلت إلى نادٍ قريب جدًا من ريال مدريد من حيث السمعة والتاريخ، هذا بالضبط ما كنت أبحث عنه".

وينتهي عقد مودريتش مع ميلان بنهاية الموسم، مع وجود خيار لتمديده حتى عام 2027.