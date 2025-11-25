المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مودريتش: تاريخ ميلان لا يبتعد كثيرًا عن ريال مدريد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:14 م 25/11/2025
مودريتش

النجم الكرواتي لوكا مودريتش

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش أن انتقاله إلى ميلان مثّل خطوة مثالية في مسيرته، مشيرًا إلى أن سمعة وتاريخ النادي الإيطالي قريبان للغاية من مكانة ريال مدريد، الذي قضى معه 13 عامًا ذهبية قبل رحيله الصيف الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة "أرينا سبورت" الكرواتية، تحدّث صاحب الـ40 عامًا عن بدايته القوية مع الروسونيري هذا الموسم، حيث بدأ جميع مباريات الدوري الإيطالي الـ12 وساهم في الانتصارات أمام إنتر ونابولي وروما، ليساهم في احتلال ميلان المركز الثاني بـ25 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر روما.

استقبال رائع وتجربة مثالية في سان سيرو

أبدى مودريتش سعادته الكبيرة بالأجواء التي وجدها منذ وصوله إلى ميلانو، قائلًا: "المدينة رائعة، وقد استقبلني الجميع بحفاوة كبيرة داخل النادي وخارجه، زملائي والمدرب والجماهير، كل شيء على أعلى مستوى، تشعر بعراقة ميلان في كل خطوة، وأنا أستمتع بكل لحظة هنا".

وأضاف النجم الكرواتي أنه رغم صعوبة مغادرة ريال مدريد بعد 13 عامًا، فإن انتقاله إلى ميلان جاء في الوقت المثالي: "قضيت نصف حياتي تقريبًا في مدريد، حققت هناك كل شيء تقريبًا، لكن حين ظهر خيار ميلان لم أتردد، أحببت كرة القدم الإيطالية منذ طفولتي، وميلان كان النادي الأقرب لقلبي".

تشابه كبير بين عملاقي أوروبا

وأشاد مودريتش بتاريخ الروسونيري، مؤكدًا أن مكانته ليست بعيدة عن ريال مدريد: "أعتقد أنني وصلت إلى نادٍ قريب جدًا من ريال مدريد من حيث السمعة والتاريخ، هذا بالضبط ما كنت أبحث عنه".

وينتهي عقد مودريتش مع ميلان بنهاية الموسم، مع وجود خيار لتمديده حتى عام 2027.

مباراة ميلان القادمة
ريال مدريد الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا ميلان مودريتش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg