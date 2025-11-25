المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إنزاجي يطلب رجله المخلص من جديد.. الهلال يفتح الباب أمام أتشيربي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:48 م 25/11/2025
أتشيربي

مدافع إنتر ميلان المخضرم فرانشيسكو أتشيربي

يواصل نادي الهلال السعودي، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، مراقبة وضع مدافع إنتر ميلان المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، في ظل اقتراب نهاية عقده مع النيراتزوري واحتمالية رحيله بنهاية الموسم.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، بينها ما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن تمديد عقد أتشيربي مع إنتر يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي، حيث يقوم الطرفان بتقييم خياراتهما المستقبلية، ما يفتح الباب أمام انتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال حاول ضمه في الصيف الماضي

التقارير نفسها أشارت إلى أن الهلال، بقيادة إنزاجي، كان قد حاول ضم أتشيربي بالفعل في سوق الانتقالات الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة، إلا أن النادي السعودي لا يزال حريصًا على إعادة فتح المفاوضات في يونيو المقبل.

ويبلغ المدافع الإيطالي من العمر 37 عامًا، ورغم ذلك يواصل تقديم مستويات مستقرة مع إنتر، حيث شارك في 978 دقيقة عبر 11 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم.

علاقة قوية قد تسرع الصفقة

تؤكد التقارير أن العلاقة الجيدة التي تجمع أتشيربي بمدربه السابق سيموني إنزاجي، الذي قاده في تجربتي لاتسيو وإنتر، قد تساهم في تسهيل المفاوضات حال قرر اللاعب خوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

ويبدو أن إنتر سيترك القرار النهائي لأتشيربي مع اقتراب الصيف، خصوصًا أن عقده يمتد حتى يونيو 2026، لكن النادي الإيطالي منفتح على رحيله إذا رغب اللاعب في ذلك.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.

الدوري السعودي الهلال إنتر ميلان أتشيربي سيموني إنزاجي ميركاتو 2025 انتقالات الهلال

