بعد موسم مخيب.. أندية إنجليزية تراقب مستقبل مهاجم ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن ناديي سندرلاند وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز أبديا اهتمامًا بالتعاقد مع المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فقد أثار خيمينيز اهتمام الأندية الإنجليزية بعد تراجع معدله التهديفي مع ميلان، حيث سجل سبعة أهداف فقط في 30 مباراة منذ انتقاله في يناير 2025 في صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليون يورو.

غياب خيمينيز بسبب الإصابة

ويغيب خيمينيز حاليًا عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل، ولا يتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي أمام لاتسيو يوم السبت، حيث واصل التدريبات بشكل منفصل.

وأشار التقرير إلى أن فلورنت جيسولفي، المدير السابق لنادي روما ولاعب سندرلاند الحالي، من المعجبين بخيمينيز، بينما تراقب أيضًا برينتفورد وفنربخشة التركي موقف المهاجم المكسيكي.

ميلان يسعى للبيع لتجهيز صفقة جديدة

ومع الأداء المتواضع للمهاجم هذا الموسم، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط في كأس إيطاليا وشارك في 11 مباراة في جميع المسابقات، تهدف إدارة ميلان إلى بيعه بمبلغ مماثل لما دفعته.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.