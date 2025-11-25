المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماينيان يقترب من الرحيل.. تشيلسي في صدارة المهتمين وميلان يحاول إنقاذ الموقف

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:59 م 25/11/2025
مايك ماينان

الحارس الفرنسي مايك ماينيان

يبدو أن رحلة الحارس الفرنسي مايك ماينيان مع ميلان تقترب من نهايتها، إذ تشير التقارير إلى أن النادي مهدد بفقدانه مجانًا مع نهاية عقده في يوليو المقبل، وسط توقف طويل في مفاوضات التجديد.

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن محادثات التجديد تجمدت منذ أشهر بعد فشل إدارة ميلان السابقة في تنفيذ وعدها بمنح الحارس عقدًا جديدًا بقيمة 5 ملايين يورو سنويًا، وهو ما تسبب في اتساع الفجوة بين الطرفين.

ويسعى المدير الرياضي الجديد للنادي، إيجلي تاري، لإعادة فتح النقاش مع وكلاء اللاعب، إلا أن الفوارق المالية لا تزال كبيرة، ما يجعل التوصل لاتفاق أمرًا معقدًا للغاية.

ماينيان ركيزة ميلان رغم الجمود الإداري

على الصعيد الفني، يشكل ماينيان أحد أبرز عناصر ميلان هذا الموسم، بعدما استقبل الفريق هدفين فقط في ست مباريات قوية أمام يوفنتوس وإنتر ونابولي وروما وبولونيا وأتالانتا.

عودة الحارس لمستواه المميز تعود أيضًا إلى استقرار عمله مع مدرب الحراس كلاوديو فيليبي، ما جعله أحد أهم أعمدة الفريق في المنافسة المحلية.

تشيلسي الأقرب.. ويوفنتوس يراقب

تشير التقارير إلى أن تشيلسي ما زال في مقدمة السباق، بعدما توصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب الصيف الماضي، فيما يبدي يوفنتوس اهتمامًا أيضًا، رغم أن انتقاله داخل الدوري الإيطالي قد يكون معقدًا للغاية.

ورغم محاولات ميلان لإحداث "اختراق متأخر"، يبدو أن فرص بقاء ماينيان تقل تدريجيًا، في ظل رغبة الحارس المتزايدة في خوض تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

الدوري الإنجليزي تشيلسي ميلان مايك ماينيان الدور يالإيطالي

