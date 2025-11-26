المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قلق في ميلان.. غيابات محتملة في تشكيلة الروسونيري أمام لاتسيو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:50 م 26/11/2025
ميلان

بوليسيتش وساليمايكيرز مهددان بالغياب

شهدت تدريبات ميلان اليوم بعد ظهر الثلاثاء غياب كل من كريستيان بوليسيتش وأليكسيس ساليميكيرز، ما يثير تساؤلات حول إمكانية مشاركتهما في مباراة الفريق المقبلة أمام لاتسيو يوم السبت.

بوليسيتش وساليمايكيرز مهددان بالغياب أمام لاتسيو

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، تعرض بوليسيتش لإصابة عضلية طفيفة، وهي ليست خطيرة بحسب التقديرات الأولية، إلا أن الروسونيري يفضل التعامل معها بحذر لتجنب أي انتكاسة.

يذكر أن بوليسيتش كان قد عاد مؤخرًا إلى التشكيلة الأساسية وسجل الهدف الحاسم في ديربي ديللا مادونينا أمام إنتر نهاية الأسبوع الماضي.

أما ساليميكيرز، فغاب عن التدريب بسبب مشاكل متكررة في الظهر، وهي إصابة أرهقت اللاعب الدولي البلجيكي خلال الفترة الماضية، لكنه يأمل في التعافي للمشاركة أمام لاتسيو بقيادة ماوريسيو ساري.

من جهة أخرى، لم يشارك كل من سانتياجو خيمينيز وزاكاري أثيكامي في التدريبات، ما يجعل فرص عودتهما للمشاركة في مباراة سان سيرو محدودة في الوقت الحالي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.

الدوري الإيطالي لاتسيو ميلان بوليسيتش أليكسيس ساليميكيرز

