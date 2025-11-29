المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

الإصابة تهدد ثنائي ميلان بالغياب عن مواجهة لاتسيو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:26 م 26/11/2025
كريستيان بوليسيتش وأليكسيس ساليمايكرز

كريستيان بوليسيتش وأليكسيس ساليمايكرز ثنائي ميلان

كشفت تقارير صحفية، أن الثنائي كريستيان بوليسيتش وأليكسيس ساليمايكرز، لم يشاركا في مران ميلان اليوم الأربعاء بسبب الإصابة، مما يهدد فرصهما في المشاركة بلقاء الفريق المقبل قد لاتسيو يوم السبت في الدوري الإيطالي.

ميلان يرفض المخاطرة ببوليسيتش.. وإصابة متكررة تبعد ساليمايكرز عن مران الروسونيري

وأكدت قناة سكاي سبورت الإيطالية، أن بوليسيتش تعرض لإصابة عضلية طفيفة، قد تبعده مجددًا عن الملاعب، بعد عودته مؤخرًا من الإصابة.

كان نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قد عاد إلى التشكيلة الأساسية لكتيبة الروسونيري في الجولة الماضية، ضد إنتر في لقاء الديربي، وسجل هدف الفوز الثمين.

وأشارت إلى أنه لا يُعتقد أن الإصابة خطيرة، لكن الروسونيري سيحرص على إراحة بوليسيتش، وتجنب المخاطرة به والتي قد تحدث انتكاسة.

في الوقت نفسه، لم يشارك ساليمايكرز أيضًا في تدريب اليوم بسبب معاناته من مشكلة متكررة في الظهر.

وعلى جانب آخر، لم يشارك الثنائي سانتياجو خيمينيز وزاكاري أثيكامي في تدريبات ميلان حتى الآن، مما قد يعني استمرار غيابهما عن صفوف الفريق في لقاء لاتسيو.

مباراة ميلان القادمة
ميلان كريستيان بوليسيتش أليكسيس ساليمايكرز

