الإصابة تهدد ثنائي ميلان بالغياب عن مواجهة لاتسيو

كشفت تقارير صحفية، أن الثنائي كريستيان بوليسيتش وأليكسيس ساليمايكرز، لم يشاركا في مران ميلان اليوم الأربعاء بسبب الإصابة، مما يهدد فرصهما في المشاركة بلقاء الفريق المقبل قد لاتسيو يوم السبت في الدوري الإيطالي.

ميلان يرفض المخاطرة ببوليسيتش.. وإصابة متكررة تبعد ساليمايكرز عن مران الروسونيري

وأكدت قناة سكاي سبورت الإيطالية، أن بوليسيتش تعرض لإصابة عضلية طفيفة، قد تبعده مجددًا عن الملاعب، بعد عودته مؤخرًا من الإصابة.

كان نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قد عاد إلى التشكيلة الأساسية لكتيبة الروسونيري في الجولة الماضية، ضد إنتر في لقاء الديربي، وسجل هدف الفوز الثمين.

وأشارت إلى أنه لا يُعتقد أن الإصابة خطيرة، لكن الروسونيري سيحرص على إراحة بوليسيتش، وتجنب المخاطرة به والتي قد تحدث انتكاسة.

في الوقت نفسه، لم يشارك ساليمايكرز أيضًا في تدريب اليوم بسبب معاناته من مشكلة متكررة في الظهر.

وعلى جانب آخر، لم يشارك الثنائي سانتياجو خيمينيز وزاكاري أثيكامي في تدريبات ميلان حتى الآن، مما قد يعني استمرار غيابهما عن صفوف الفريق في لقاء لاتسيو.