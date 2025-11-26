يشهد مستقبل المهاجم الواعد ماتيو بيليجرينو، نجل المدرب السابق ماوريسيو بيليجرينو، صراعًا محتدمًا بين إسبانيا والأرجنتين، في ظل سباق محموم لحسم هوية المنتخب الذي سيمثله خلال الفترة المقبلة.

إسبانيا والأرجنتين تتسابقان لخطف بيليجرينو هداف بارما

ولد بيليجرينو البالغ من العمر 24 عامًا في مدينة فالنسيا، وتدرج في أكاديمية باتيرنا، كما يحمل الجنسية المزدوجة، ما يمنح الطرفين فرصة قانونية للمنافسة على ضمه.

وتألق اللاعب بشكل لافت مع بارما الإيطالي هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريق بـ 7 أهداف في 14 مباراة في مختلف البطولات.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أداء اللاعب لم يمر مرور الكرام على الأندية الأوروبية، إذ أبدى ميلان اهتمامه بضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

على صعيد المنتخبات، يراقب لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا تطور اللاعب عن قرب، وطلب بدء إجراءات ضمه إلى الاتحاد الإسباني، خاصة في ظل غياب ألفارو موراتا والحاجة إلى مهاجم قادر على صنع الفارق في كأس العالم المقبلة.

في المقابل، لا تزال الأرجنتين متمسكة بفرصة الفوز بخدماته، بعدما استدعته سابقًا لمعسكر منتخب تحت 21 عامًا.