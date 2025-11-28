المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد قرارات تشيفو.. هل تغيرت مكانة لاوتارو في إنتر؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:38 م 28/11/2025
احتفال لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان

لاوتارو مارتينيز

لا يزال إنتر ميلان متمسكًا بثقته الكاملة في قائده لاوتارو مارتينيز، رغم استبداله في آخر مباراتين، وفقًا لما أكدته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

شهدت مباراتا إنتر أمام ميلان وأتلتيكو مدريد خروج لاوتارو في الشوط الثاني، حيث أبدى المهاجم الأرجنتيني انزعاجه خلال مواجهة الفريق الإسباني عندما رأى رقمه على لوحة التبديل في الدقيقة 72.

ورغم ذلك – بحسب الصحيفة – لم يعبر اللاعب عن أي غضب داخل غرفة الملابس، بل بادر إلى الحديث مع المدرب تشيفو لتوضيح الأمر وحسم أي سوء فهم.

تشيفو يملك خيارات هجومية جديدة

وأوضحت "لاجازيتا" أن قرارات التبديل لا تعكس أي تراجع في مكانة لاوتارو داخل الفريق، بل ترتبط بوفرة البدائل هذا الموسم، وهو ما يدفع تشيفو إلى الاعتماد على مبدأ التدوير بشكل أوسع.

فبعد أن كان ماركو أرناوتوفيتش ومهدي تاريمي وخواكين كوريا هم الخيارات الاحتياطية الموسم الماضي، بات إنتر يمتلك اليوم ثنائيًا أكثر جاهزية وموثوقية متمثلًا في أنجي يوان بوني وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

لاوتارو يبقى ركيزة أساسية

وأكدت الصحيفة أن النادي والمدرب ما زالا يعتبران لاوتارو حجر الأساس في المشروع الرياضي، لاسيما أن عقده يمتد حتى يونيو 2029، إضافة إلى أرقامه الجيدة هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 16 مباراة بمختلف المسابقات.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.

الدوري الإيطالي لاوتارو مارتينيز إنتر أنجي يوان بوني فرانشيسكو بيو إسبوزيتو

