بعد 780 مباراة.. بيانيتش يضع نهاية لمسيرته

قرر الدولي البوسني السابق ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس وروما وبرشلونة، اعتزاله كرة القدم رسميًا عن عمر 35 عامًا، بحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي.

وكانت هناك شائعات حول احتمال عودة بيانيتش إلى يوفنتوس، بعد انتشار صور له في ملعب تدريب النادي، إلا أن التقارير أكدت أن الظهور كان فقط للقاء أصدقاء وزملاء قدامى.

مسيرة غنية وتجارب أوروبية متعددة

وخاض بيانيتش 780 مباراة على مدار مسيرته الاحترافية، منها 665 مباراة مع الأندية و115 مباراة دولية مع منتخب البوسنة.

واستمرت أبرز فترات مسيرته في الدوري الإيطالي، حيث أمضى خمس سنوات مع روما بين 2011 و2016، وشارك في 185 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا.

ثم انتقل إلى يوفنتوس حيث لعب أربعة مواسم حتى 2020، وسجل 22 هدفًا في 178 مباراة.

كما خاض اللاعب تجارب أخرى خارج إيطاليا، بما في ذلك فترة قصيرة مع سيسكا موسكو في روسيا قبل نهاية موسم 2024-2025.

خطوة جديدة في مسيرته

وأشار موقع "توتو ميركاتو" إلى أن بيانيتش يدرس حاليًا العمل كوكيل أعمال، بعد أن قرر رسمياً وضع حد لمسيرته الاحترافية.

ولم يدل اللاعب البوسني بأي تعليق رسمي حتى الآن.