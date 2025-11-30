المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

على خُطى ماكتوميناي.. نابولي يستهدف نجم مانشستر يونايتد في يناير

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:48 م 28/11/2025
نابولي

نابولي

يتطلع نادي نابولي الإيطالي، بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي، إلى إضافة تعزيزات جديدة على صعيد مركز خط الوسط.

ويمر فريق نابولي بأزمة واضحة في خط الوسط، وعلى رأسها الثلاثي كيفن دي بروين، أندريه-فرانك زامبو أنجيسا، وبيلي جيلمور.

نجم مانشستر يونايتد على رادار نابولي

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوتبول إيطاليا" فإن إدارة نابولي وجهت أنظارها نحو نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبي ماينو، لمحاولة ضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وانتشرت خلال الصيف الماضي تقارير بأن أندية الدوري الإيطالي تستهدف التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، لكن إدارة مانشستر يونايتد أغلقت الباب أمام رحيله.

لكن الوضع تغير حاليًا، بسبب عدم اعتماد البرتغالي روبن أموريم، مدرب الشاطين الحمر، على كوبي ماينو، خلال الموسم الحالي.

ونوه التقرير بأن الوضع قد يتخذ مسارًا مختلفًا، بعدما استفسر نابولي مجددًا عن إمكانية التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الشتوية.

ويحاول نادي الجنوب استنساخ تجربة نجاح سكوت ماكتوميناي، نجم الوسط المتألق، بعد التعاقد معه في صيف 2024، قادمًا من مان يونايتد.

وشهد الموسم الحالي مشاركة كوبي ماينو في تسع مباريات فقط مع مانشستر يونايتد، في جميع البطولات، قدم خلالهم تمريرة حاسمة وحيدة.

ويحتل نابولي المركز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2025-2026، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن روما، متصدر الترتيب.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أخبار إحصائيات
مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي نابولي الميركاتو الشتوي كوبي ماينو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
الأهلي

الأهلي

57

عرضية من كوكا تصدى لها دفاع الجيش الملكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg