يتطلع نادي نابولي الإيطالي، بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي، إلى إضافة تعزيزات جديدة على صعيد مركز خط الوسط.

ويمر فريق نابولي بأزمة واضحة في خط الوسط، وعلى رأسها الثلاثي كيفن دي بروين، أندريه-فرانك زامبو أنجيسا، وبيلي جيلمور.

نجم مانشستر يونايتد على رادار نابولي

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوتبول إيطاليا" فإن إدارة نابولي وجهت أنظارها نحو نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبي ماينو، لمحاولة ضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وانتشرت خلال الصيف الماضي تقارير بأن أندية الدوري الإيطالي تستهدف التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، لكن إدارة مانشستر يونايتد أغلقت الباب أمام رحيله.

لكن الوضع تغير حاليًا، بسبب عدم اعتماد البرتغالي روبن أموريم، مدرب الشاطين الحمر، على كوبي ماينو، خلال الموسم الحالي.

ونوه التقرير بأن الوضع قد يتخذ مسارًا مختلفًا، بعدما استفسر نابولي مجددًا عن إمكانية التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الشتوية.

ويحاول نادي الجنوب استنساخ تجربة نجاح سكوت ماكتوميناي، نجم الوسط المتألق، بعد التعاقد معه في صيف 2024، قادمًا من مان يونايتد.

وشهد الموسم الحالي مشاركة كوبي ماينو في تسع مباريات فقط مع مانشستر يونايتد، في جميع البطولات، قدم خلالهم تمريرة حاسمة وحيدة.

ويحتل نابولي المركز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2025-2026، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن روما، متصدر الترتيب.