استعاد يوفنتوس جزءًا من قوته الدفاعية قبل مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي ضد كالياري، بعد عودة مدافعه فيديريكو جاتي للتدريبات الجماعية مع الفريق يوم الجمعة.

جاتي يعود للتدريبات

وذكرت شبكة Sky Sport Italia أن الدولي الإيطالي شارك بشكل كامل في جلسة تدريبية مع زملائه في كونتيناسا، وذلك عشية مواجهة الفريق على أرضه ضد كالياري.

وكان جاتي قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة أمام فيورنتينا، وغاب عن مباراة دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه أمام بودو جليمت بسبب إصابته بالأنفلونزا، مما جعل عودته اليوم بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق بقيادة لوتشيانو سباليتي.

أخبار يوفنتوس قبل مباراة كالياري

وسيكون المهاجم دوسان فلاهوفيتش متاحًا أيضًا، بعد أن قضى المباراة السابقة أمام بودو جليمت على مقاعد البدلاء بسبب عدم لياقته التامة.

ويواصل يوفنتوس مسيرته المميزة تحت قيادة سباليتي، حيث لم يخسر الفريق منذ توليه المسؤولية، محققًا فوزين وثلاثة تعادلات في جميع المسابقات.

ومن المتوقع أن يكون أركاديوس ميليك، وجليسون بريمير، وكارلو بينسوليو، ودانييلي روجاني هم اللاعبين الوحيدين غير المتاحين لمباراة الغد، بينما لم يعقد سباليتي مؤتمراً صحفياً قبل اللقاء.

