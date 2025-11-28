المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

يوفنتوس يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة كالياري في الدوري الإيطالي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:12 م 28/11/2025
يوفنتوس وميلان

يوفنتوس يستعيد مدافعه

استعاد يوفنتوس جزءًا من قوته الدفاعية قبل مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي ضد كالياري، بعد عودة مدافعه فيديريكو جاتي للتدريبات الجماعية مع الفريق يوم الجمعة.

جاتي يعود للتدريبات

وذكرت شبكة Sky Sport Italia أن الدولي الإيطالي شارك بشكل كامل في جلسة تدريبية مع زملائه في كونتيناسا، وذلك عشية مواجهة الفريق على أرضه ضد كالياري.

وكان جاتي قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة أمام فيورنتينا، وغاب عن مباراة دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه أمام بودو جليمت بسبب إصابته بالأنفلونزا، مما جعل عودته اليوم بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق بقيادة لوتشيانو سباليتي.

أخبار يوفنتوس قبل مباراة كالياري

وسيكون المهاجم دوسان فلاهوفيتش متاحًا أيضًا، بعد أن قضى المباراة السابقة أمام بودو جليمت على مقاعد البدلاء بسبب عدم لياقته التامة.

ويواصل يوفنتوس مسيرته المميزة تحت قيادة سباليتي، حيث لم يخسر الفريق منذ توليه المسؤولية، محققًا فوزين وثلاثة تعادلات في جميع المسابقات.

ومن المتوقع أن يكون أركاديوس ميليك، وجليسون بريمير، وكارلو بينسوليو، ودانييلي روجاني هم اللاعبين الوحيدين غير المتاحين لمباراة الغد، بينما لم يعقد سباليتي مؤتمراً صحفياً قبل اللقاء.

للاطلاع على جدلو ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.

الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا يوفنتوس فيديريكو جاتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
الأهلي

الأهلي

57

عرضية من كوكا تصدى لها دفاع الجيش الملكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
