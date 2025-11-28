نجح فريق كومو في تحقيق فوزًا ثمينًا على ساسولو، بهدفين دون رد، في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم 2025-2026.

احتضن ملعب كومو مجريات اللقاء أمام ساسولو، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

كومو ينتصر على ساسولو

افتتح اللاعب أناستاسيوس دوفيكاس التهديف لصالح كومو، بتسجيل التقدم في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول ضد ساسولو.

وعزز ألبرتو مورينو من تقدم فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، بإحراز الثاني في شباك الضيف ساسولو، خلال 53 من عمر المباراة.

ورفع ساسولو رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بواقع 6 انتصارات و6 تعادلات، مع تلقي هزيمة وحيدة.

بينما تجمد رصيد ساسولو عند 17 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، من 5 انتصارات وتعادلين، مع تلقي الهزيمة خلال 6 مباريات.