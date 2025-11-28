المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي.. كومو يواصل نتائجه القوية بفوز ثمين على ساسولو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:54 م 28/11/2025
كومو

كومو ضد ساسولو

نجح فريق كومو في تحقيق فوزًا ثمينًا على ساسولو، بهدفين دون رد، في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم 2025-2026.

احتضن ملعب كومو مجريات اللقاء أمام ساسولو، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

كومو ينتصر على ساسولو

افتتح اللاعب أناستاسيوس دوفيكاس التهديف لصالح كومو، بتسجيل التقدم في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول ضد ساسولو.

وعزز ألبرتو مورينو من تقدم فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، بإحراز الثاني في شباك الضيف ساسولو، خلال 53 من عمر المباراة.

ورفع ساسولو رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بواقع 6 انتصارات و6 تعادلات، مع تلقي هزيمة وحيدة.

بينما تجمد رصيد ساسولو عند 17 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، من 5 انتصارات وتعادلين، مع تلقي الهزيمة خلال 6 مباريات.

الدوري الإيطالي ساسولو كومو

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

