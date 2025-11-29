المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رونالدو أولاً.. ساري يكشف عن قائمة أفضل اللاعبين الذين دربهم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:43 م 29/11/2025
ساري ورونالدو

ماوريسيو ساري وكريستيانو رونالدو

اختار ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي لاتسيو، مجموعة من أبرز اللاعبين الذين عمل معهم خلال مسيرته التدريبية، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو ودريس ميرتنز ونجولو كانتي، مؤكدًا أن كل لاعب ترك بصمته في مرحلة معينة.

وجاءت تصريحات ساري خلال مقابلة أجراها مع إذاعة "سيري آ" قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام ميلان على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبدأ ساري مشواره في الدرجات الدنيا لكرة القدم الإيطالية، قبل أن يصعد تدريجيًا إلى فرق القمة، محققًا لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، والدوري الأوروبي مع تشيلسي.

كريستيانو رونالدو على رأس القائمة

وخلال الحوار، تحدث مدرب لاتسيو عن أكثر اللاعبين الذين أثاروا إعجابه، قائلاً: "الأمر يعتمد على اللحظة والدور، دربت العديد من اللاعبين الأقوياء، من الطبيعي أن يكون كريستيانو رونالدو لاعبًا حاسمًا عندما يسجل 32 أو 33 هدفًا في الدوري".

وأضاف: "هيجواين في نابولي كان حاسمًا أيضًا، والأمر ذاته ينطبق على ميرتنز".

كما تطرق ساري إلى فترة تدريبه في تشيلسي، مشيدًا بلاعبي الوسط الذين امتلكهم آنذاك مثل ماتيو كوفاسيتش ونجولو كانتي وجورجينيو، إضافة إلى مدافعين مميزين أمثال خاليدو كوليبالي.

وأكد ساري أن راؤول ألبيول كان من اللاعبين الذين لم يحصلوا على التقدير الذي يستحقونه، مشيرًا أيضًا إلى ماريك هامسيك، الذي وصفه بأنه "لاعب وسط رائع ربما لم يحقق ما يكفي بسبب شخصيته الهادئة"، مبيّنًا أن لاعبًا بهذه المواصفات سيكون مفيدًا للغاية لفريقه الحالي.

ترتيب لاتسيو في الدوري الإيطالي

ويقدم لاتسيو مستويات جيدة في الفترة الأخيرة تحت قيادة ساري، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بالدوري، ليصبح على بعد ست نقاط من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ساري عاد لقيادة لاتسيو في الصيف الماضي عقب إقالته من منصبه في مارس 2024، قبل أن تقرر الإدارة استعادته مجددًا لقيادة المشروع الفني للفريق.

تشيلسي الدوري الإيطالي لاتسيو كريستيانو رونالدو يوفنتوس ماوريسيو ساري

