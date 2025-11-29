المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 0
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

0 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميلان يقترب من خسارة نجمه الأول مجانًا في الصيف

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:57 م 29/11/2025
ميلان

ميلان

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى، حول ملف تجديد عقد الحارس الدولي الفرنسي مايك مينان، مع نادي ميلان الإيطالي.

وأفادت آخر التقارير بأن ميلان يواجه صعوبة كبيرة في إقناع ماينان بالتجديد داخل "سان سيرو" ليصبح رحيله وشيكًا في نهاية الموسم.

وينتهي عقد ماينان في سان سيرو في يونيو العام المقبل 2026، ويظل خروجه خلال الميركاتو الصيفي القادم سيناريو محتمل.

إدارة ميلان تتحمل اللوم في ملف بقاء ماينان

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي كارلو بيليجاتي، فإن موقف إدارة ميلان تجاه ملف تجديد عقد ماينان كان خاطئًا تمامًا.

وأضاف بيليجاتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "عندما كان الحارس الفرنسي يُعاني، بدلًا من دعمه، أراد النادي خصم مليون يورو من راتبه، وكان الاتفاق السابق يقضي بحصوله 5 ملايين يورو حتى موسم 2028-2029".

وواصل: "لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، وأحد أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم حاليًا، بحسب تصريحات مدربه أليجري، من ثم فإن رؤيته يرحل مجانًا، حتى دون تمديد عقده، أمرٌ لا يُطاق".

وأشار التقرير إلى أن المدير الرياضي إيجلي تاري والمدرب ماسيمليانو أليجري لديهما ثقة كاملة في ماينان، ولذلك رفض الروسونيري عرضًا من تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي.

ويبلغ ماينان من العمر 30 عامًا، ويحمل شارة قيادة ميلان، وقد نجح حافظ الحارس الفرنسي على نظافة شباكه خلال 7 مباريات من أصل 13 مباراة بكافة المسابقات، واستقبل 9 أهداف فقط.

علاوة على ذلك تصدى ماينان لركلات جزاء في مباريات حاسمة رفقة ميلان، وذلك أمام روما وإنتر ميلان، لينجح الروسونيري في الفوز خلالهما بنتيجة (1-0).

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي مايك ماينان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
باور ديناموز

باور ديناموز

0 0
بيراميدز

بيراميدز

13

تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي بيراميدز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 1
ألافيس

ألافيس

49

برشلونة يتقدم على ألافيس بهدفين مقابل واحد في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg