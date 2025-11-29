ميلان يقترب من خسارة نجمه الأول مجانًا في الصيف

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى، حول ملف تجديد عقد الحارس الدولي الفرنسي مايك مينان، مع نادي ميلان الإيطالي.

وأفادت آخر التقارير بأن ميلان يواجه صعوبة كبيرة في إقناع ماينان بالتجديد داخل "سان سيرو" ليصبح رحيله وشيكًا في نهاية الموسم.

وينتهي عقد ماينان في سان سيرو في يونيو العام المقبل 2026، ويظل خروجه خلال الميركاتو الصيفي القادم سيناريو محتمل.

إدارة ميلان تتحمل اللوم في ملف بقاء ماينان

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي كارلو بيليجاتي، فإن موقف إدارة ميلان تجاه ملف تجديد عقد ماينان كان خاطئًا تمامًا.

وأضاف بيليجاتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "عندما كان الحارس الفرنسي يُعاني، بدلًا من دعمه، أراد النادي خصم مليون يورو من راتبه، وكان الاتفاق السابق يقضي بحصوله 5 ملايين يورو حتى موسم 2028-2029".

وواصل: "لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، وأحد أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم حاليًا، بحسب تصريحات مدربه أليجري، من ثم فإن رؤيته يرحل مجانًا، حتى دون تمديد عقده، أمرٌ لا يُطاق".

وأشار التقرير إلى أن المدير الرياضي إيجلي تاري والمدرب ماسيمليانو أليجري لديهما ثقة كاملة في ماينان، ولذلك رفض الروسونيري عرضًا من تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي.

ويبلغ ماينان من العمر 30 عامًا، ويحمل شارة قيادة ميلان، وقد نجح حافظ الحارس الفرنسي على نظافة شباكه خلال 7 مباريات من أصل 13 مباراة بكافة المسابقات، واستقبل 9 أهداف فقط.

علاوة على ذلك تصدى ماينان لركلات جزاء في مباريات حاسمة رفقة ميلان، وذلك أمام روما وإنتر ميلان، لينجح الروسونيري في الفوز خلالهما بنتيجة (1-0).