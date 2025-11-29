أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة لاتسيو مساء اليوم السبت في الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة ميلان ولاتسيو على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حارس المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: بافلوفيتش - فيكايو توموري - جابيا.

خط الوسط: دافيدي بارتيساجي - لوكا مودريتش - أدريان رابيو - فوفانا -ساليميكرس.

خط الهجوم: رافائيل لياو - نكونكو.

وأجرى أليجري، تغيير وحدي على تشكيل ميلان أمام لاتسيو، حيث دفع بـ نكونكو بدلًا من كريستيان بوليسيتش.

ويغيب بوليسيتش عن مباراة ميلان أمام لاتسيو؛ بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها مؤخرًا.

وكان ميلان قد فاز بـ ديربي ميلانو الأسبوع الماضي أمام إنتر بهدف نظيف في الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن بـ 18 نقطة.