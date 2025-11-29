فاز يوفنتوس بنتيجة 2-1 أمام كالياري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس وكالياري، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإيطالي.

وافتتح إيسبوسيتو التسجيل لـ كالياري في الدقيقة 26، قبل أن يعود يوفنتوس سريعًا عن طريق كنان يلدز في الدقيقة 27.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل يلدز الهدف الثاني لـ يوفنتوس في الدقيقة 45+1.

وعاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد التعادل في المباراتين الماضيتين في الدوري الإيطالي.

كما أن هذا الفوز هو الثاني لـ يوفنتوس تحت قيادة لوتشيانو سباليتي؛ حيث إنه خاض 4 مباريات، فاز في 2 وتعادل في مثلهما.

على الجانب الآخر، تستمر نتائج كالياري السلبية في الدوري الإيطالي، ويتلقى الهزيمة السادسة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 23 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما يتجمد رصيد كالياري عند النقطة 11 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.