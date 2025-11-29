المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 2
22:00
فولهام

فولهام

الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 0
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

4 1
19:30
الشباب

الشباب

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 4
19:30
نيوكاسل

نيوكاسل

عودة إلى الانتصارات.. يوفنتوس يعبر كالياري بصعوبة في الدوري الإيطالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:27 م 29/11/2025
يوفنتوس

يوفنتوس

فاز يوفنتوس بنتيجة 2-1 أمام كالياري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس وكالياري، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإيطالي.

وافتتح إيسبوسيتو التسجيل لـ كالياري في الدقيقة 26، قبل أن يعود يوفنتوس سريعًا عن طريق كنان يلدز في الدقيقة 27.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل يلدز الهدف الثاني لـ يوفنتوس في  الدقيقة 45+1.

وعاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد التعادل في المباراتين الماضيتين في الدوري الإيطالي.

كما أن هذا الفوز هو الثاني لـ يوفنتوس تحت قيادة لوتشيانو سباليتي؛ حيث إنه خاض 4 مباريات، فاز في 2 وتعادل في مثلهما.

على الجانب الآخر، تستمر نتائج كالياري السلبية في الدوري الإيطالي، ويتلقى الهزيمة السادسة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 23 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما يتجمد رصيد كالياري عند النقطة 11 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي يوفنتوس كالياري

