كلام فى الكورة
يوفنتوس يتلقى صدمة جديدة.. فلاهوفيتش يغيب لفترة طويلة بعد الإصابة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:50 م 29/11/2025
دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس

الصربي دوسان فلاهوفيتش

تلقى يوفنتوس ضربة موجعة بعد تأكد إصابة مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي غادر مواجهة الفريق أمام كالياري في الدوري الإيطالي بعد نصف ساعة فقط، متأثرًا بمشكلة عضلية ستبعده عن الملاعب لفترة ليست قصيرة.

وكان فلاهوفيتش قد حصل على راحة في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بودو جليمت منتصف الأسبوع، قبل أن يعود أساسيًا أمام كالياري على ملعب أليانز ستاديوم، لكن الإصابة أجبرته على الخروج مبكرًا وهو يعاني من آلام واضحة.

سباليتي يوضح حجم الإصابة

وفي المؤتمر الصحفي عقب الفوز 2-1، أكد المدير الفني لليوفي لوتشيانو سباليتي أن اللاعب يعاني من إجهاد في العضلة المقربة، قائلاً: "إنه إجهاد عضلي وسيغيب لبعض الوقت".

وأشار سباليتي إلى أن فلاهوفيتش أخبره خلال الخروج من الملعب قائلاً: "سيدي، لقد أذيت نفسي حقًا"، في إشارة إلى شدة الإصابة".

وبحسب التقارير الإيطالية، فإن فترة الغياب قد تمتد إلى نحو شهر، ما يعني أن عودة المهاجم الصربي قبل نهاية عام 2025 تبدو غير مؤكدة.

غياب مؤثر في فترة مزدحمة بالمباريات

ويأتي هذا الغياب في توقيت صعب للغاية على يوفنتوس، الذي ينتظره جدول مزدحم بست مباريات خلال الشهر المقبل في البطولات الثلاث وهي الدوري الإيطالي، دوري أبطال أوروبا، وكأس إيطاليا.

ومن أبرز مواجهات الفريق خلال الفترة المقبلة:

أودينيزي – دور الـ16 لكأس إيطاليا (2 ديسمبر)

نابولي – الدوري الإيطالي

بافوس – دوري أبطال أوروبا (10 ديسمبر)

بولونيا وروما – الدوري الإيطالي

بيزا – ختام العام (27 ديسمبر)

أرقام فلاهوفيتش هذا الموسم

سجل دوسان فلاهوفيتش ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 17 مباراة خاضها مع يوفنتوس في مختلف البطولات هذا الموسم، ما يجعل غيابه ضربة قوية للخط الهجومي للفريق.

الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا يوفنتوس كأس إيطاليا لوتشيانو سباليتي دوسان فلاهوفيتش

