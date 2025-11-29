المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الانتصارات مستمرة.. ميلان يفوز على لاتسيو ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:58 م 29/11/2025
ميلان

ميلان

حقق ميلان فوزًا صعبًا على لاتسيو، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة ميلان، ولاتسيو، على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإيطالي.

وسجل رافائيل لياو هدف ميلان في الدقيقة 51، بعد كرة عرضية من جهة اليمين عن طريقة توموري، ليقابلها بضربة رأس في المرمى.

وتعرض ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان للطرد المباشر؛ بسبب اعتراضه على حكم المباراة.

وتستمر نتائج ميلان الإيجابية، ويحقق الانتصار الثاني على التوالي؛ حيث إنه كان قد فاز في المباراة الماضية أمام ميلان بهدف نظيف أيضًا.

وحقق ميلان الفوز الثامن في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وارتقى ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي، بعد الفوز المثير على لاتسيو.

بينما تلقى لاتسيو الهزيمة الخامسة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ورفع ميلان رصيده من النقاط إلى 28 في صدارة الترتيب، فيما يقبع لاتسيو في المركز الثامن بـ 18 نقطة.

ميلان الدوري الإيطالي لاتسيو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg