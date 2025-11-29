حقق ميلان فوزًا صعبًا على لاتسيو، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة ميلان، ولاتسيو، على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإيطالي.

وسجل رافائيل لياو هدف ميلان في الدقيقة 51، بعد كرة عرضية من جهة اليمين عن طريقة توموري، ليقابلها بضربة رأس في المرمى.

وتعرض ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان للطرد المباشر؛ بسبب اعتراضه على حكم المباراة.

وتستمر نتائج ميلان الإيجابية، ويحقق الانتصار الثاني على التوالي؛ حيث إنه كان قد فاز في المباراة الماضية أمام ميلان بهدف نظيف أيضًا.

وحقق ميلان الفوز الثامن في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وارتقى ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي، بعد الفوز المثير على لاتسيو.

بينما تلقى لاتسيو الهزيمة الخامسة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ورفع ميلان رصيده من النقاط إلى 28 في صدارة الترتيب، فيما يقبع لاتسيو في المركز الثامن بـ 18 نقطة.