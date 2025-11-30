المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا
سانت إيلوا لوبوبو

سانت إيلوا لوبوبو

1 1
15:00
الهلال السوداني

الهلال السوداني

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ضربة موجعة ليوفنتوس.. فلاهوفيتش يغيب عن 3 مواجهات صعبة في الدوري الإيطالي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:35 م 30/11/2025
حزن فلاهوفيتش عقب إصابته

حزن فلاهوفيتش عقب إصابته

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أنه تأكد غياب دوسان فلاهوفيتش مهاجم نادي يوفنتوس، عن مواجهات فريقه الثلاث المقبلة، في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن دوسان فلاهوفيتش سيخضع لفحوصات طبية غدًا، لكن من المؤكد غيابه عن المباريات الحاسمة المقبلة ضد نابولي وبولونيا وروما.

وقال لوتشيانو سباليتي إن مهاجم يوفنتوس فلاهوفيتش سيُجبر على البقاء بعيدًا عن الملاعب لبعض الوقت، بعدما تم استبداله في الدقيقة 30 من مباراة كالياري يوم السبت، وأكد مدرب البيانكونيري أن الصربي تعرض لشد عضلي.

وفقًا لصحيفة "لا جازيتا"، سيخضع فلاهوفيتش لفحوصات طبية غدًا، الاثنين 1 ديسمبر، لتقييم إصابته بشكل أكثر دقة ومعرفة المدة المُحتملة للتعافي.

وأشارت إلى أنه من غير المتوقع أن يلعب فلاهوفيتش مجددًا في عام 2025، حيث سيغيب عن مباريات مهمة في الدوري الإيطالي ضد نابولي في 7 ديسمبر، وبولونيا في 14 ديسمبر، وروما يوم 20 ديسمبر.

وتعد إصابة المهاجم الصربي بمثابة ضربة موجعة لفريق يوفنتوس، فهو هداف كتيبة البيانكونيري هذا الموسم، برصيد 6 أهداف في 17 مباراة بجميع المسابقات.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس فلاهوفيتش

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

48

نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الملعب ومحاولات لاختراق الدفاع وتسجيل هدف التقدم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
