كشفت تقارير صحفية إيطالية، أنه تأكد غياب دوسان فلاهوفيتش مهاجم نادي يوفنتوس، عن مواجهات فريقه الثلاث المقبلة، في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن دوسان فلاهوفيتش سيخضع لفحوصات طبية غدًا، لكن من المؤكد غيابه عن المباريات الحاسمة المقبلة ضد نابولي وبولونيا وروما.

وقال لوتشيانو سباليتي إن مهاجم يوفنتوس فلاهوفيتش سيُجبر على البقاء بعيدًا عن الملاعب لبعض الوقت، بعدما تم استبداله في الدقيقة 30 من مباراة كالياري يوم السبت، وأكد مدرب البيانكونيري أن الصربي تعرض لشد عضلي.

وفقًا لصحيفة "لا جازيتا"، سيخضع فلاهوفيتش لفحوصات طبية غدًا، الاثنين 1 ديسمبر، لتقييم إصابته بشكل أكثر دقة ومعرفة المدة المُحتملة للتعافي.

وأشارت إلى أنه من غير المتوقع أن يلعب فلاهوفيتش مجددًا في عام 2025، حيث سيغيب عن مباريات مهمة في الدوري الإيطالي ضد نابولي في 7 ديسمبر، وبولونيا في 14 ديسمبر، وروما يوم 20 ديسمبر.

وتعد إصابة المهاجم الصربي بمثابة ضربة موجعة لفريق يوفنتوس، فهو هداف كتيبة البيانكونيري هذا الموسم، برصيد 6 أهداف في 17 مباراة بجميع المسابقات.