المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيرجسون يتحدى ماكتومناي.. تشكيل قمة روما ضد نابولي في الكالتشيو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:17 م 30/11/2025
روما ونابولي

مباراة روما ونابولي في الموسم الماضي

يستضيف فريق روما نظيره فريق نابولي، في مباراة مرتقبة اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

مباراة روما ضد نابولي، تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم الأحد، على ملعب الألومبيكو، معقل فريق العاصمة، لحساب الجولة الـ13 من الكالتشيو.

روما يتواجد في المركز الثالث، حيث يملك 27 نقطة في رصيده، بينما يحتل نابولي المركز الرابع برصيد 25 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

تشكيل روما

البداية مع تشكيل روما صاحب الأرض والضيافة، بقيادة جيان جاسبيريني، والذي يبدأ بهذا القوام لمواجهة نابولي:

حارس المرمى: ميل سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ماريو هيرموسو، زكي شيليك.

الوسط: برايان كريستانتي، كواديو كونيه، ويسلي فرانكا.

الهجوم: ماتياس سولي، بيليجريني، إيفان فيرجسون.

تشكيل نابولي

بينما على الجانب الآخر، يدخل أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، مواجهة روما بتشكيل يضم كل من:

حارس المرمى: فانيا سافيتش.

الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني،أليساندرو بونجورنو.

الوسط: دي لورينزو، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت ماكتومناي، ماتياس أوليفيرا.

الهجوم: ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.

الدوري الإيطالي روما نابولي مباراة روما ونابولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
روما

روما

- -
نابولي

نابولي

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
جيرونا

جيرونا

- -
ريال مدريد

ريال مدريد

3

ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل الارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي فاز في وقت سابق على ديبورتيفو ألافيس.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg