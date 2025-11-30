يستضيف فريق روما نظيره فريق نابولي، في مباراة مرتقبة اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

مباراة روما ضد نابولي، تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم الأحد، على ملعب الألومبيكو، معقل فريق العاصمة، لحساب الجولة الـ13 من الكالتشيو.

روما يتواجد في المركز الثالث، حيث يملك 27 نقطة في رصيده، بينما يحتل نابولي المركز الرابع برصيد 25 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

تشكيل روما

البداية مع تشكيل روما صاحب الأرض والضيافة، بقيادة جيان جاسبيريني، والذي يبدأ بهذا القوام لمواجهة نابولي:

حارس المرمى: ميل سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ماريو هيرموسو، زكي شيليك.

الوسط: برايان كريستانتي، كواديو كونيه، ويسلي فرانكا.

الهجوم: ماتياس سولي، بيليجريني، إيفان فيرجسون.

تشكيل نابولي

بينما على الجانب الآخر، يدخل أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، مواجهة روما بتشكيل يضم كل من:

حارس المرمى: فانيا سافيتش.

الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني،أليساندرو بونجورنو.

الوسط: دي لورينزو، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت ماكتومناي، ماتياس أوليفيرا.

الهجوم: ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.