خطف فريق نابولي انتصارًا ثمينًا من موقعة ملعب الأولمبيكو، على حساب مستضيفه فريق روما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز " الكالتشيو".

مباراة روما ضد نابولي، أقيمت مساء اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، والتي حرمت صاحب الأرض من إعتلاء الصدارة.

روما يسقط في الأولمبيكو

تمكن فريق نابولي من تسجيل هدف التقدم المباغت، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، عن طريق ديفيد نيريس.

بعد هدف التقدم، شهدت مباراة روما ضد نابولي ضغط قوي من جانب لاعبي الذئاب بحثًا عن إدراك التعادل، لكن دفاع فريق الشمال وقف بصورة سليمة وأحبط كل المحاولات.

انتصار نابولي الثمين من ملعب الأولمبيكو، رفع رصيده إلى 28 نقطة، ليرتقي إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، رغم تساويه في النقاط مع المتصدر ميلان، الذي يتفوق في فارق الأهداف.

بينما روما ضيع على نفسه فرصة إعتلاء صدارة جدول ترتيب الدروي الإيطالي، بالخسارة وتجمد رصيده عند 27 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

وتعد هذه أول مرة تنتهي مباراة روما ضد نابولي في الأولمبيكو، بخسارة صاحب الأرض، منذ مباراة الدور الأول لموسم 22-23، التي حُسمت وقتها بهدف فيكتور أوسيمين.