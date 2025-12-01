تحدث لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر الإيطالي، عن علاقته بمدربه كريستيان تشيفو، متطرقًا للكشف عن الفارق بينه وسيموني إنزاجي.

وقال لاوتارو مارتينيز عبر "سكاي سبورت" "العلاقة رائعة مع تشيفو، نتحدث كل يوم، هذا أسلوبه في التعامل، وهو أمر جميل لأنه يعرف جيدًا ما يعنيه أن تكون لاعبًا في غرفة الملابس، ويفهم كل شيء".

وأضاف لاعب إنتر: "كنا بحاجة لمدرب مثله، لأنه يمنحنا الحرية والثقة، ويطلب منا أن نظهر كل جودتنا على أرض الملعب، أنا سعيد بالطريقة التي بدأ بها تجربته مع إنتر".

وتابع: "المجموعة هي الأساس دائمًا، وهذا أهم شيء لنستعيد طاقتنا ونحاول الفوز بالألقاب، نحن لسنا جميعًا أصدقاء، لكن بيننا علاقة جيدة، إنتر يجب أن يحاول الذهاب إلى أبعد مدى في كل بطولة".

وأوضح مارتينيز الفارق بين تشيفو وإنزاجي: "هما مدربان متشابهان، فكلاهما يريد منا أن نلعب كرة قدم جميلة."

وأكمل: "مع كريستيان نضغط أعلى ونحاول استعادة الكرة فورًا، نحن نحاول تحسين هذا الجانب يوميًا، وقد منحنا فوائد عديدة هذا الموسم".

وأتم: "نتحدث فيما بيننا عن كل شيء، ونعمل على التفاصيل، غالبًا ما يكون المستوى جيد، لكن داخل المباراة يجب أن نمتلك ذاك التحول الذهني، علينا التأقلم مع الظروف".