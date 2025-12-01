حُسمت مباراة بولونيا ضد كريمونيسي، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

مباراة بولونيا ضد كريمونيسي، انتهت بخسارة صاحب الأرض والضيافة بنتيجة (1 - 3)، في إطار مواجهات الجولة الـ13 من الكالتشيو.

انتصار كريمونيسي

الأهداف بدأت مبكرًا في مباراة بولونيا ضد كريمونيسي، حيث إن الضيف بادر بالتسجيل عن طريق مارتين بايرو، بالدقيقة 31.

ثم عزز كريمونيسي تقدمه ووقع على الهدف الثاني بعدها بـ4 دقائق، بتوقيع جيمي فاردي في الدقيقة 35.

لكن بولونيا آبي أن ينتهي الشوط الأول دون زيارة الشباك، لينجح ريكاردو أورسوليني في تقليص النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 45+3.

لكن جيمي فاردي عاد من جديد وسجل الثنائية في الدقيقة 50، لتصبح نتيجة مباراة بولونيا ضد كريمونيسي ( 1 - 3 ).

ورفع كريمونيسي رصيده إلى 17 نقطة، بعد تحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم في الكالتشيو، ليصبح بالمركز الـ11 في جدول الترتيب.

بينما بولونيا تجمد رصيده عند 24 نقطة بعد هذه الخسارة، ليظل في المركز السادس بجدول ترتيب الكالتشيو.