كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

6 مراكز مزدوجة.. ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد جولة مثيرة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:16 ص 02/12/2025
ميلان

احتفال لاعبي ميلان

حافظ فريق ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، مستغلًا تفوقه على فريق نابولي، الذي حقق انتصارًا مثيرًا في الأولمبيكو.

منذ قليل، انتهت آخر مباراة ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، التي جمعت بولونيا ضد كريمونيسي، وكان بطلها جيمي فاردي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

جولة كانت مثيرة في الكالتشيو، بدأها ميلان بالانتصار على حساب لاتسيو، ليرتقي بها إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ثم انتقلت الأنظار إلى قمة الأولمبيكو بين روما ضد نابولي، التي كان من المتوقع أن تغير المتصدر، إلا أن سقوط فريق العاصمة جمد رصيده.

بينما ضيفه من الشمال، نابولي خطف الانتصار ليقفز في جدول الترتيب، متساويًا في النقاط مع ميلان، أفضلية فارق الأهداف منحت الصدارة لميلان.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية هذه الجولة المثيرة من الكالتشيو، كما يلي:

1- ميلان: 28 نقطة (+10).

2- نابولي: 28 نقطة (+9).

3- الإنتر: 27 نقطة (+15).

4- روما: 27 نقطة (+8).

5- كومو: 24 نقطة (+12).

6- بولونيا: 24 نقطة (+11).

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي ميلان نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي

