حافظ فريق ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، مستغلًا تفوقه على فريق نابولي، الذي حقق انتصارًا مثيرًا في الأولمبيكو.

منذ قليل، انتهت آخر مباراة ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، التي جمعت بولونيا ضد كريمونيسي، وكان بطلها جيمي فاردي.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

جولة كانت مثيرة في الكالتشيو، بدأها ميلان بالانتصار على حساب لاتسيو، ليرتقي بها إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ثم انتقلت الأنظار إلى قمة الأولمبيكو بين روما ضد نابولي، التي كان من المتوقع أن تغير المتصدر، إلا أن سقوط فريق العاصمة جمد رصيده.

بينما ضيفه من الشمال، نابولي خطف الانتصار ليقفز في جدول الترتيب، متساويًا في النقاط مع ميلان، أفضلية فارق الأهداف منحت الصدارة لميلان.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية هذه الجولة المثيرة من الكالتشيو، كما يلي:

1- ميلان: 28 نقطة (+10).

2- نابولي: 28 نقطة (+9).

3- الإنتر: 27 نقطة (+15).

4- روما: 27 نقطة (+8).

5- كومو: 24 نقطة (+12).

6- بولونيا: 24 نقطة (+11).

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالكامل من هنا