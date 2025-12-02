المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

2 1
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

إيقاف أليجري مباراة وتغريمه.. رابطة الدوري الإيطالي تعلن عقوبات الجولة 13

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:36 م 02/12/2025
أليجري

إيقاف ماسيميليانو أليجري

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي رسميًا إيقاف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، عن قيادة الفريق في مواجهة تورينو يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب طرده في نهاية مباراة الروسونيري أمام لاتسيو، التي انتهت بفوز ميلان بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وجاء قرار الإيقاف لمباراة واحدة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو بسبب تصرفات أليجري تجاه طاقم التحكيم، في ظل الجدل الدائر حول قرارات ركلات الجزاء خلال المباراة.

ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، إذ طرد ماركو إياني، مساعد ماوريتسيو ساري، خلال شجار وقع على خط التماس بملعب سان سيرو، وتم إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف يورو بعد دخوله في مواجهة مباشرة مع أليجري.

كما شملت القرارات إيقاف كوستا رونجايتش لاعب جنوى، بعد طرده خلال الوقت بدل الضائع من مواجهة بارما التي انتهت بفوز فريقه 2-0 خارج الديار.

قائمة الموقوفين بعد انتهاء الجولة 13

وفي قائمة الموقوفين بعد انتهاء الجولة 13، جاء كل من:

- ماريانو ترويلو لاعب بارما بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة أمام أودينيزي.

- مارين بونجراسيك لاعب فيورنتينا لجمعه خمس بطاقات صفراء، ليغيب عن مواجهة ساسولو.

- روبرتو جاجليارديني لاعب هيلاس فيرونا للسبب ذاته، وسيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد أتالانتا.

غرامات مالية على عدة أندية بسبب سلوكيات الجماهير

وشهدت الجولة أيضًا فرض غرامات مالية على عدة أندية بسبب سلوكيات الجماهير داخل وخارج الملاعب، حيث تم تغريم:

- روما: 10 آلاف يورو

- ليتشي: 7 آلاف يورو

- إنتر وميلان: 5 آلاف يورو لكل منهما

- جنوى: 3 آلاف يورو

- بولونيا وتورينو: 2000 يورو لكل نادٍ

ميلان ماسيميليانو أليجري رابطة الدوري الإيطالي الدور يالإيطالي

