يغيب عدة أسابيع.. يوفنتوس يعلن إصابة جاتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:37 م 03/12/2025
فيديريكو جاتي لاعب يوفنتوس

جاتي لاعب يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تفاصيل إصابة لاعبه فيديريكو جاتي، التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام أودينيزي.

جاتي تم استبداله خلال الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في كأس إيطاليا بعد الإصابة في ركبته اليمنى.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "خضع جاتي لفحوصات إشعاعية في المستشفى الطبي هذا الصباح، أظهرت الآلية وجود إصابة في الغضروف الهلالي للركبة".

وأوضح النادي الإيطالي أن الإصابة تتطلب جراحة ستجرى في الأيام القادمة، دون الكشف عن مدة غيابه المتوقعة.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن غياب جاتي سيمتد لعدة أسابيع، وقد يصل إلى شهر واحد.

جدير بالذكر أن المدافع صاحب الـ27 عاما شارك في 14 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

 

الدوري الإيطالي يوفنتوس فيديريكو جاتي

