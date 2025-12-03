أكد نادي يوفنتوس أن مهاجمه الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش سيخضع لعملية جراحية لعلاج تمزق شديد في العضلات المقربة، بعد أن اضطر لمغادرة مباراة الفريق ضد كالياري بعد مرور 30 دقيقة فقط من بداية اللقاء الذي انتهى بفوز "السيدة العجوز" 2-1 في الدوري الإيطالي.

التشخيص الطبي وخطة العلاج

خضع فلاهوفيتش لفحوصات طبية صباح الاثنين، والتي أكدت إصابته بـ "تمزق شديد في تقاطع العضلات والأوتار في العضلة المقربة الطويلة اليسرى".

وأوضح يوفنتوس في بيان رسمي أن اللاعب يحتاج إلى مزيد من الاستشارات الطبية لتحديد أفضل خطة علاجية.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، تقرر أن الخيار الأمثل لعلاج فلاهوفيتش هو إجراء العملية الجراحية، والتي من المقرر أن تجرى في لندن يوم الخميس المقبل.

موعد العودة إلى الملاعب

تباينت تقديرات فترة التعافي المحتملة للاعب. فقد أشار المدير الفني لوتشيانو سباليتي إلى أن اللاعب قد يعود بعد "شهرين إلى ثلاثة أشهر"، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن التعافي قد يمتد حتى خمسة أشهر، وفقًا لـ سكاي سبورت إيطاليا.

وتوقعت لا جازيتا ديلو سبورت أن يسعى فلاهوفيتش لاستعادة لياقته الكاملة والعودة إلى الملاعب في شهر مارس 2026، ما يعني أن يوفنتوس سيغيب عن خدماته لجزء مهم من مباريات الدوري الإيطالي وربما المباريات الأوروبية أيضًا.