المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

4 0
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ضربة قوية ليوفنتوس.. غياب فلاهوفيتش المتوقع 3 أشهر بعد العملية الجراحية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:14 م 03/12/2025
حزن فلاهوفيتش عقب إصابته

الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش

أكد نادي يوفنتوس أن مهاجمه الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش سيخضع لعملية جراحية لعلاج تمزق شديد في العضلات المقربة، بعد أن اضطر لمغادرة مباراة الفريق ضد كالياري بعد مرور 30 دقيقة فقط من بداية اللقاء الذي انتهى بفوز "السيدة العجوز" 2-1 في الدوري الإيطالي.

التشخيص الطبي وخطة العلاج

خضع فلاهوفيتش لفحوصات طبية صباح الاثنين، والتي أكدت إصابته بـ "تمزق شديد في تقاطع العضلات والأوتار في العضلة المقربة الطويلة اليسرى".

وأوضح يوفنتوس في بيان رسمي أن اللاعب يحتاج إلى مزيد من الاستشارات الطبية لتحديد أفضل خطة علاجية.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، تقرر أن الخيار الأمثل لعلاج فلاهوفيتش هو إجراء العملية الجراحية، والتي من المقرر أن تجرى في لندن يوم الخميس المقبل.

موعد العودة إلى الملاعب

تباينت تقديرات فترة التعافي المحتملة للاعب. فقد أشار المدير الفني لوتشيانو سباليتي إلى أن اللاعب قد يعود بعد "شهرين إلى ثلاثة أشهر"، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن التعافي قد يمتد حتى خمسة أشهر، وفقًا لـ سكاي سبورت إيطاليا.

وتوقعت لا جازيتا ديلو سبورت أن يسعى فلاهوفيتش لاستعادة لياقته الكاملة والعودة إلى الملاعب في شهر مارس 2026، ما يعني أن يوفنتوس سيغيب عن خدماته لجزء مهم من مباريات الدوري الإيطالي وربما المباريات الأوروبية أيضًا.

الدوري الإيطالي يوفنتوس لوتشيانو سباليتي فلاهوفيتش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
سندرلاند

سندرلاند

46

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برينتفورد

برينتفورد

41

تسديدة قوية من ميكيل ميرينو من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة خرجت أعلى مرمى برينتفورد وخرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg