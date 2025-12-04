روما يرغب في ضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي روما الإيطالي في التعاقد مع جياكومو راسبادوري مهاجم أتلتيكو مدريد الإيطالي.

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن نادي روما يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد في يناير، ويُعدّ راسبادوري أحدث لاعب يُربط اسمه بالانتقال إلى "الجيالوروسي".

وبدأ روما محادثات أولية مع وكلاء اللاعب، الذي طلب المدرب جيان بييرو جاسبريني ضمه.

ويدرس روما إمكانية التعاقد مع المهاجم متعدد المواهب، البالغ من العمر 25 عاما، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20-22 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن روما حاول ضم المهاجم الإيطالي من غريمه نابولي في الموسم الماضي، كما طلب جاسبريني التعاقد معه أثناء تدريبه لأتالانتا في عام 2024.

ووفقا للتقرير، فإن راسبادوري لم يُغلق الباب أمام إمكانية انتقاله إلى ملعب الأولمبيكو في الشتاء.

انضم راسبادوري إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي مقابل 22 مليون يورو، لكنه يبدو بعيدا عن حسابات المدرب دييجو سيميوني، حيث بدأ أساسيا 3 مرات فقط، وشارك في 291 دقيقة على أرض الملعب خلال 11 مباراة.