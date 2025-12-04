المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
روما يرغب في ضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:35 م 04/12/2025
جياكومو راسبادوري

راسبادوري

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي روما الإيطالي في التعاقد مع جياكومو راسبادوري مهاجم أتلتيكو مدريد الإيطالي.

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن نادي روما يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد في يناير، ويُعدّ راسبادوري أحدث لاعب يُربط اسمه بالانتقال إلى "الجيالوروسي".

وبدأ روما محادثات أولية مع وكلاء اللاعب، الذي طلب المدرب جيان بييرو جاسبريني ضمه.

ويدرس روما إمكانية التعاقد مع المهاجم متعدد المواهب، البالغ من العمر 25 عاما، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20-22 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن روما حاول ضم المهاجم الإيطالي من غريمه نابولي في الموسم الماضي، كما طلب جاسبريني التعاقد معه أثناء تدريبه لأتالانتا في عام 2024.

ووفقا للتقرير، فإن راسبادوري لم يُغلق الباب أمام إمكانية انتقاله إلى ملعب الأولمبيكو في الشتاء.

انضم راسبادوري إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي مقابل 22 مليون يورو، لكنه يبدو بعيدا عن حسابات المدرب دييجو سيميوني، حيث بدأ أساسيا 3 مرات فقط، وشارك في 291 دقيقة على أرض الملعب خلال 11 مباراة.

روما الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

