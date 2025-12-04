رغم أزمة الدفاع… ميلان يغلق الباب أمام راموس

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان لا تفكر في التعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس خلال الفترة المقبلة.

ميلان يرفض صفقة راموس

وكانت تقارير قد أفادت الأسبوع الماضي بأن راموس، الذي يقترب من نهاية عقده مع مونتيري المكسيكي، عُرض على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في صفقة انتقال حر، من بينها نادي ميلان الذي طُرح اسمه كوجهة محتملة لقائد ريال مدريد التاريخي.

وبحسب ما ذكره موقع MilanPress، فإن إدارة ميلان غير مقتنعة بخطوة ضم اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، ولا تنوي اتخاذ أي إجراء رسمي تجاه الصفقة في الوقت الراهن، رغم حاجتها لتدعيم خط الدفاع.

مودريتش سبب في فتح الباب

جاء ارتباط راموس بميلان في الأساس بسبب نجاح تجربة زميله السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش، الذي انضم إلى الروسونيري وقدم مردودًا فنيًا مميزًا رغم تجاوز الأربعين عامًا، ليصبح نموذجًا يستشهد به على قدرة اللاعبين المخضرمين على التألق في "سان سيرو".

وقدم مودريتش مستويات مبهرة في وسط الملعب، ولعب عدة مباريات بشكل كامل، ما أكد جاهزيته البدنية وقدرته على الاستمرار في أعلى مستوى.

مع ذلك، يبدو أن سيناريو تكرار التجربة مع راموس غير وارد حاليًا، إذ تشير المصادر إلى أن مطالب اللاعب المالية مرتفعة للغاية، وهو ما لا يتناسب مع سياسة ميلان المالية، الأمر الذي دفع الإدارة لصرف النظر عن الصفقة.