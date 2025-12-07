المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: لوبوتكا يزيد متاعب نابولي قبل مواجهة يوفنتوس

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:26 م 04/12/2025
لوبوتكا لاعب وسط نابولي

لوبوتكا لاعب وسط نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تأكد غياب ستانيسلاف لوبوتكا نجم خط وسط نادي نابولي، عن مباراة قمة الدوري الإيطالي ضد يوفنتوس، يوم الأحد المقبل، عقب إصابته بشد عضلي.

وأكد نابولي في بيان رسمي يوم الخميس، أن لاعب الوسط السلوفاكي تعرض لإصابة، خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة كالياري، التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

وأوضح: "أصيب ستانيسلاف لوبوتكا بشد عضلي في العضلة الخلفية لساقه اليسرى خلال الإحماء قبل المباراة يوم الأربعاء".

وأتم: "بدأ لاعب نابولي بالفعل عملية إعادة التأهيل".

وأشارت صحيفة كورييري ديلو سبورت، إلى أن لوبوتكا لن يكون متاحًا لمباراة يوم الأحد في الدوري الإيطالي ضد يوفنتوس، مما يزيد من أزمات المدرب أنطونيو كونتي.

يعاني نابولي بالفعل من نقص الخيارات في خط الوسط، حيث يعاني كيفن دي بروين وبيلي جيلمور وفرانك أنجيسا أيضًا من الإصابة.

ويمتلك كونتي ثنائي فقط في خط الوسط، لخوض المواجهة المقبلة ضد يوفنتوس: هما: سكوت مكتوميناي وإليف إلماس.

وتأهل نابولي لربع نهائي كأس إيطاليا عقب انتصاره على كالياري بركلات الترجيح بنتيجة 9-8، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي.

مباراة نابولي القادمة
يوفنتوس نابولي لوبوتكا

