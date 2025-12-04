المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: وست هام ينافس يوفنتوس وإنتر على ضم تياجو جابرييل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:55 م 04/12/2025
تياجو جابرييل مهاجم ليتشي

تياجو جابرييل مهاجم ليتشي

انضم نادي وست هام الإنجليزي، لسباق التعاقد مع تياجو جابرييل مدافع فريق ليتشي، وسط اهتمام يوفنتوس وإنتر ميلان بالظفر بخدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضح موقع فوتبول إيطاليا، أن تألق تياجو جابرييل لم يمر مرور الكرام في الدوري الإيطالي، ليجذب اهتمام كبار الكالتشيو بالإضافة لعدة أندية من خارج الدوري المحلي.

ويرغب ليتشي في الاحتفاظ بخدمات المدافع البرتغالي، لكنه لن يمانع الاستماع للعروض التي ستقدم له خلال شهر يناير المقبل.

وقد يتجه ليتشي لبيع اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، على خطى ما فعله مع دورجو، الذي باعه لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال شهر يناير الماضي.

وشارك تياجو في جميع مباريات ليتشي هذا الموسم بالدوري الإيطالي، حيث لعب 13 لقاء، سجل خلالها هدفًا في مرمى كالياري,

ليتشي وست هام تياجو جابرييل

