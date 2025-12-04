انضم نادي وست هام الإنجليزي، لسباق التعاقد مع تياجو جابرييل مدافع فريق ليتشي، وسط اهتمام يوفنتوس وإنتر ميلان بالظفر بخدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضح موقع فوتبول إيطاليا، أن تألق تياجو جابرييل لم يمر مرور الكرام في الدوري الإيطالي، ليجذب اهتمام كبار الكالتشيو بالإضافة لعدة أندية من خارج الدوري المحلي.

ويرغب ليتشي في الاحتفاظ بخدمات المدافع البرتغالي، لكنه لن يمانع الاستماع للعروض التي ستقدم له خلال شهر يناير المقبل.

وقد يتجه ليتشي لبيع اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، على خطى ما فعله مع دورجو، الذي باعه لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال شهر يناير الماضي.

وشارك تياجو في جميع مباريات ليتشي هذا الموسم بالدوري الإيطالي، حيث لعب 13 لقاء، سجل خلالها هدفًا في مرمى كالياري,