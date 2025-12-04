يقترب نادي ميلان الإيطالي، من الإعلان عن أول صفقاته الجديدة، في الميركاتو الشتوي المقبل "يناير 2026".

ويتطلع ميلان، بقيادة مدربه المخضرم ماسيمليانو أليجري، إلى تدعيم خط وسط الفريق، لإضافة عمقًا إضافيًا إلى تشكيل الفريق.

وينافس الفريق اللومباردي هذا الموسم بقوة على لقب الدوري الإيطالي، إلى جانب أندية نابولي، إنتر ميلان وروما.

ميلان يحسم أول صفقاته الشتوية

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الكولومبي الواعد خوان أريزالا يقترب من الانتقال إلى ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف خبير سوق الانتقالات عبر حسابه بمنصة "إكس" أن صفقة انتقال الظهير البالغ من العمر 20 عامًا إلى ميلان، قد تمت فعليًا، بعد الاتفاق مع نادي ديبورتيفو إنديبندينتي ميديلين.

وتابع رومانو: "الصفقة تمت نظير رسوم قدرها 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع مستقبلاً، وهو أحد المبيعات القياسية في تاريخ الدوري الكولومبي".

وأتم الصحفي الإيطالي بأن اللاعب خوان أريزالا، رفض مقترحات من الدوري الإنجليزي وبلجيكا، حيث أكد رغبته الأساسية في الانضمام إلى ميلانو.

من هو خوان أريزالا صفقة ميلان الجديدة؟

يبلغ اللاعب خوان ديفيد أريزالا من العمر 20 عامًا، ويجيد اللعب في مركز خط الوسط، ويعتبر ركيزة أساسية في منتخب كولومبيا تحت 20 عامًا، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 250 ألف يورو.

ودافع نجم الوسط الشاب عن قميص فريق ديبورتيفو إنديبندينتي خلال 26 مباراة في جميع البطولات، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وقاد أريزالا منتخب كولومبيا للشباب، لاحتلال المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، بعد فوزه على فرنسا بهدف دون رد.