كلام فى الكورة
مدة غياب صادمة.. يوفنتوس يعلن خضوع فلاهوفيتش لجراحة ناجحة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:16 م 04/12/2025
حزن فلاهوفيتش عقب إصابته

دوسان فلاهوفيتش

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن خضوع النجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، لعملية جراحية ناجحة، في العاصمة البريطانية، لندن.

وسافر فلاهوفيتش إلى لندن، من أجل الخضوع لفحصٍ طبيٍ دقيق، من أجل علاج الإصابة التي تعرض لها خلال فوز فريقه أمام كالياري، ببطولة الدوري الإيطالي.

وأجرى فلاهوفيتش جراحة ناجحة، لإصلاح وتر في العضلة المقربة اليسرى، وسط تقارير تشير إلى أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 14 أسبوعًا على الأقل.

يوفنتوس يعلن خضوع فلاهوفيتش لجراحة ناجحة

وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا رسميً، جاء فيه: "أجريت العملية من قبل فريق بقيادة البروفيسور إرنست شيلدرز وروينا جونسون، وبحضور طبيب النادي ماركو فريشي، وكانت العملية ناجحة تمامًا".

وأضاف البيان: "سيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي اعتبارًا من الجمعة 5 ديسمبر"، ويعتقد

ويتوقع غياب فلاهوفيتش مدة تصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل، لضمان التعافي بكل كمل، أي أنه قد يعود إلى مباريات السيدة العجوز في مارس العام المقبل 2026.

ويعتبر المهاجم الصربي، ثاني لاعب في يوفنتوس يخضع لعملية جراحية اليوم، حيث تواجد المدافع فيديريكو جاتي في مدينة نانت الفرنسية، لإجراء جراحة في غضروف الركبة اليمنى.

وفي ظل غياب فلاهوفيتش الطويل، ستكون الفرصة سانحة أمام الثنائي، الكندي جوناثان ديفيد، والبلجيكي لويس أوبيندا، لإثبات أنفسهما خلال الأشهر القادمة بعد بداية موسم صعبة.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش

