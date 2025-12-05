المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد نجاحه مع كومو.. فابريجاس يطرق أبواب كبار أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:55 م 05/12/2025
فابريجاس

سيسك فابريجاس

تتزايد التكهنات في إيطاليا حول مستقبل سيسك فابريجاس التدريبي، إذ تشير تقارير إلى أنه بات مرشحًا لخلافة هانسي فليك في برشلونة أو بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، في حال رحيل أي منهما عن منصبه.

فابريجاس مرشح لقيادة برشلونة أو مانشستر سيتي

ووفقًا لصحيفة كورييري ديلا سيرا، فإن خيار الاستمرار داخل الدوري الإيطالي يبدو الأقل احتمالًا بالنسبة للمدرب الشاب إذا قرر مغادرة كومو.

وقد بدأ فابريجاس مسيرته التدريبية بشكل لافت، حيث ساهم في صعود كومو إلى الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، رغم توليه المهمة آنذاك كمساعد مدرب بسبب عدم حصوله على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي أول مواسمه كمدير فني في "السيري آ"، قاد الفريق لاحتلال مركز بين العشرة الأوائل، قبل أن يتطور الأداء هذا الموسم ليصبح كومو منافسًا حقيقيًا على مقعد أوروبي في 2025-2026، محتلاً المركز الخامس بفارق أربع نقاط فقط عن الصدارة.

ويستند الاهتمام العالمي بفابريجاس أيضًا إلى خبرته الواسعة كلاعب، بعدما قضى سنوات طويلة تحت قيادة مدربين من طراز عالمي مثل بيب جوارديولا، أرسين فينجر، جوزيه مورينيو، وأنتونيو كونتي، ما أكسبه فهمًا عميقًا للمدارس التكتيكية المتنوعة.

التقارير تؤكد أن الاتصالات مع فابريجاس ليست جديدة، فقد تواصل معه باير ليفركوزن في الصيف الماضي أثناء بحثه عن بديل لتشابي ألونسو، كما أبدى إنتر ميلان اهتمامًا بتعيينه خلفًا لسيموني إنزاجي.

برشلونة مانشستر سيتي سيسك فابريجاس كومو

