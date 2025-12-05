المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
السفر يوم المباراة.. يوفنتوس يحمي لاعبيه من الأجواء العدائية في نابولي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:51 م 05/12/2025
يوفنتوس

قرار غير معتاد من يوفنتوس

اتخذ لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنابولي، قرارًا غير معتاد من جانب منافسه يوفنتوس قبل قمة الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي، والتي ستجمع الفريقين على ملعب مارادونا يوم الأحد 7 ديسمبر.

قرار ذكي من يوفنتوس.. السفر يوم المباراة لتجنب الضغوط الجماهيرية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عبر موقع كالتشيو ميركاتو، قرر يوفنتوس عدم التوجه إلى نابولي قبل يوم المباراة، والاكتفاء بالإقامة في معسكره في كونتيناسا حتى صباح المباراة، قبل السفر بطائرة خاصة إلى نابولي والوصول إلى الفندق قبل وقت الغداء.

وسيقضي الفريق الليلة السابقة في الفندق المعتاد، متجنبًا إقامة ما قبل المباراة في المدينة المضيفة.

ويأتي هذا القرار على خلفية التجارب السابقة للفريق في نابولي، حيث واجه اللاعبون هتافات وألعاب نارية تحت نوافذ الفندق، ما شكل عامل إزعاج وتشتيت قبل المباريات المهمة.

ويهدف يوفنتوس من هذا الأسلوب إلى منح لاعبيه ليلة أكثر هدوءًا واستعدادًا نفسيًا قبل مواجهة نابولي، التي تُعد واحدة من أكثر المباريات حساسية في الموسم بسبب التنافس الشرس بين الجماهير.

سباليتي، الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي عام 2023 ويعرف أجواء المدينة جيدًا، لم يخفِ معرفته الشديدة بالتوتر المتوقع في هذا اللقاء، وهو ما جعل يوفنتوس يعتمد على خطة السفر يوم المباراة لتقليل أي عوامل ضغط أو تشتيت محتملة قبل انطلاق المباراة.

الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي يوفنتوس ضد نابولي

