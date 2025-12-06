المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
14:30
أرسنال

أرسنال

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

2 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميلان يخطط لإبرام 3 صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

02:20 م 06/12/2025
ميلان

ميلان

يواصل نادي ميلان الإيطالي تحركاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من أجل المنافسة على كافة البطولات الممكنة هذا الموسم.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، متساويًا مع نابولي، بعد خوض 13 جولة، ويتفوق الروسونيري بفارق الأهداف.

ميلان يخطط لإتمام 3 صفقات جديدة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت"، فإن ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان، يحتاج إلى إضافة عمق أكبر إلى تشكيلة الفريق اللومباردي، لضمان القتال على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وحسم ميلان صفقة الظهير الأيسر الكولومبي خوان أريزالا (20 عاما) بنجاح، في صفقة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين يورو، قادمًا من ديبورتيفو إنديبندينتي الكولومبي.

ونوه التقرير بأن إدارة الروسونيري ستبحث عن ثلاثة تعاقدات جديدة أخرى، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويطمح إيجلي تاري، المدير الرياضي لنادي ميلان، بالفعل عن التعاقد مع قلب دفاع إضافي، وظهير أيمن، ومهاجم صريح، خلال الشتاء المقبل.

وتعرض فريق ميلان للإقصاء من كأس إيطاليا مبكرًا، بعدما تلقى هزيمة مساء الخميس الماضي، على يد لاتسيو، في دور الـ16، بهدف دون رد، سجله ماتيو زاكاني.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة ضد تورينو، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب تورينو الأولمبي.

ميلان الدوري الإيطالي الميركاتو الشتوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
البـــحرين

البـــحرين

0 0
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

1

بداية الشوط الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg