ميلان يخطط لإبرام 3 صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي

يواصل نادي ميلان الإيطالي تحركاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من أجل المنافسة على كافة البطولات الممكنة هذا الموسم.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، متساويًا مع نابولي، بعد خوض 13 جولة، ويتفوق الروسونيري بفارق الأهداف.

ميلان يخطط لإتمام 3 صفقات جديدة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت"، فإن ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان، يحتاج إلى إضافة عمق أكبر إلى تشكيلة الفريق اللومباردي، لضمان القتال على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وحسم ميلان صفقة الظهير الأيسر الكولومبي خوان أريزالا (20 عاما) بنجاح، في صفقة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين يورو، قادمًا من ديبورتيفو إنديبندينتي الكولومبي.

ونوه التقرير بأن إدارة الروسونيري ستبحث عن ثلاثة تعاقدات جديدة أخرى، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويطمح إيجلي تاري، المدير الرياضي لنادي ميلان، بالفعل عن التعاقد مع قلب دفاع إضافي، وظهير أيمن، ومهاجم صريح، خلال الشتاء المقبل.

وتعرض فريق ميلان للإقصاء من كأس إيطاليا مبكرًا، بعدما تلقى هزيمة مساء الخميس الماضي، على يد لاتسيو، في دور الـ16، بهدف دون رد، سجله ماتيو زاكاني.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة ضد تورينو، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب تورينو الأولمبي.