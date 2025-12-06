دي روسي يتحدث عن ذكرياته مع زانيولو في روما

تحدث دانييلي دي روسي، المدير الفني لنادي جنوى، عن المواجهة المرتقبة أمام زميله القديم نيكولو زانيولو، لاعب أودينيزي.

ويضرب فريق جنوى موعدًا مع نظيره أودينيزي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث ستشهد المباراة مواجهة خاصة بين دي روسي زانيولو.

وسبق وأن لعب زانيولو ودي روسي معًا في روما، ونجح مهاجم أودينيزي في تقديم بداية مميزة بالموسم الحالي، بتسجيله 4 أهداف خلال 11 مباراة بالدوري الإيطالي.

واستهل دي روسي، حديثه عن زانيولو قائلًا: "إنه شاب محترم ولاعب ممتاز، أحيانًا كنا نضطر نضربه في التمرين لأنه كان قويًا زيادة عن اللزوم".

وأضاف المدرب في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح، ذهب إلى ما يشبه الجزيرة السعيدة، حيث تعمل مع أشخاص جادين ولا يوجد مجال لشيء سوى كرة القدم".

وأكمل: "أنا سعيد لأنه عاد إلى مستواه البدني، من الناحية الجسدية، هو وحش، التقيت به عندما كان صغيرًا، ثم افترقنا قليلًا رغم أننا ما زلنا على تواصل، يمتلك إمكانات مذهلة، إنه شاب طيب ومتواضع جدًا، وأحيانًا كنّا نضطر لضربه في التدريبات لأنه كان قويًا للغاية".

وزاد: "لدي ذكريات رائعة مع نيكولو، فالمسيرات المهنية تمر بمسارات ومراحل لا تنتهي، وأحيانًا تفقد إيقاعك قليلًا".

وأتم: "كان من المتوقع أن تكون مسيرته مختلفة، لم يكن محظوظًا مع إصاباته في الركبة، لكنه عاد للركض من جديد، أتمنى له أن يحقق ما كان متوقعًا منه عندما وصل إلى روما، لأنه شاب محترم ولاعب ممتاز".