المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
17:00
تشيلسي

تشيلسي

كأس العرب
السودان

السودان

0 0
18:00
العراق

العراق

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دي روسي يتحدث عن ذكرياته مع زانيولو في روما

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:54 م 06/12/2025
دي روسي

دانييلي دي روسي

تحدث دانييلي دي روسي، المدير الفني لنادي جنوى، عن المواجهة المرتقبة أمام زميله القديم نيكولو زانيولو، لاعب أودينيزي.

ويضرب فريق جنوى موعدًا مع نظيره أودينيزي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث ستشهد المباراة مواجهة خاصة بين دي روسي زانيولو.

وسبق وأن لعب زانيولو ودي روسي معًا في روما، ونجح مهاجم أودينيزي في تقديم بداية مميزة بالموسم الحالي، بتسجيله 4 أهداف خلال 11 مباراة بالدوري الإيطالي.

واستهل دي روسي، حديثه عن زانيولو قائلًا: "إنه شاب محترم ولاعب ممتاز، أحيانًا كنا نضطر نضربه في التمرين لأنه كان قويًا زيادة عن اللزوم".

وأضاف المدرب في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح، ذهب إلى ما يشبه الجزيرة السعيدة، حيث تعمل مع أشخاص جادين ولا يوجد مجال لشيء سوى كرة القدم".

وأكمل: "أنا سعيد لأنه عاد إلى مستواه البدني، من الناحية الجسدية، هو وحش، التقيت به عندما كان صغيرًا، ثم افترقنا قليلًا رغم أننا ما زلنا على تواصل، يمتلك إمكانات مذهلة، إنه شاب طيب ومتواضع جدًا، وأحيانًا كنّا نضطر لضربه في التدريبات لأنه كان قويًا للغاية".

وزاد: "لدي ذكريات رائعة مع نيكولو، فالمسيرات المهنية تمر بمسارات ومراحل لا تنتهي، وأحيانًا تفقد إيقاعك قليلًا".

وأتم: "كان من المتوقع أن تكون مسيرته مختلفة، لم يكن محظوظًا مع إصاباته في الركبة، لكنه عاد للركض من جديد، أتمنى له أن يحقق ما كان متوقعًا منه عندما وصل إلى روما، لأنه شاب محترم ولاعب ممتاز".

الدوري الإيطالي أودينيزي دانييلي دي روسي جنوى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
سندرلاند

سندرلاند

77

عرضية للسيتي من ركنية نفذها رايندرز ويتصدى لها دفاع سندرلاند

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg