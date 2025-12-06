المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

1 1
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

2 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

2 0
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فابريجاس بعد الخسارة أمام إنتر: أفضل الهزيمة 4-0 على اللعب بخطة دفاعية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:50 م 06/12/2025
سيسك فابريجاس مدرب فريق كومو

سيسك فابريجاس

أبدى سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو، فخره بأداء لاعبيه رغم الخسارة الثقيلة أمام إنتر ميلان بنتيجة 4-0، مؤكدًا تمسّكه بفلسفته الهجومية ورفضه اللجوء لأساليب دفاعية مغلقة حتى أمام منافس قوي بحجم بطل إيطاليا.

وقال فابريجاس في تصريحاته لشبكة "DAZN" إن النتيجة لا تعكس الفارق الحقيقي بين الفريقين، موضحًا: "أعلم أن الخسارة 4-0 صعبة، لكنني لم أرَ فارقًا كبيرًا في كرة القدم بين الفريقين هذا المساء، ما واجهناه كان هجومًا عالميًا من إنتر".

وأضاف المدرب الإسباني: "فكرت في تغيير الأسلوب، لكن عقلي رفض. أفضل الخسارة بهذه الطريقة بدلًا من الدفاع بـ 5-4-1 أو 6-3-1، أعتقد أن الفريق تطور اليوم، وأحيانًا تتعلم من الهزيمة أكثر مما تتعلم من الفوز".

كومو يظهر شخصيته رغم السقوط في سان سيرو

ودخل كومو اللقاء بسجل دفاعي مميز، حيث لم يستقبل أكثر من هدف واحد في أي مباراة هذا الموسم، كما جمع 60 نقطة في آخر 38 جولة بالدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر مبكرًا عبر لاوتارو مارتينيز، ثم أضاف ماركوس تورام وهاكان تشالهانوجلو وكارلوس أوغوستو الأهداف لتكتمل رباعية أصحاب الأرض في سان سيرو.

واعترف فابريجاس بأن فريقه فقد توازنه بعد الهدف الثالث، قائلًا: "بعد الهدف الثاني شعرنا بالإحراج، والثالث جعل اللاعبين يستسلمون قليلًا، وهذا طبيعي مع فريق شاب مثلنا".

طموحات كومو تتلقى ضربة قوية

وكان كومو قد دخل الجولة وهو متأخر بثلاث نقاط فقط عن إنتر، ولم يتذوق الهزيمة في آخر 11 مباراة بالدوري الإيطالي، إلا أن هذه الخسارة القاسية أوقفت سلسلة نتائجه الإيجابية وأثرت على مسيرته في المنافسة.

ورغم ذلك، شدد فابريجاس على تمسكه بمشروعه، مختتمًا: "كومو يسير على الطريق الصحيح. خسرنا من فريق قوي جدًا، لكننا سنعود أقوى".

الدوري الإيطالي سيسك فابريجاس كومو إنتر إنتر ضد كومو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg