أبدى سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو، فخره بأداء لاعبيه رغم الخسارة الثقيلة أمام إنتر ميلان بنتيجة 4-0، مؤكدًا تمسّكه بفلسفته الهجومية ورفضه اللجوء لأساليب دفاعية مغلقة حتى أمام منافس قوي بحجم بطل إيطاليا.

وقال فابريجاس في تصريحاته لشبكة "DAZN" إن النتيجة لا تعكس الفارق الحقيقي بين الفريقين، موضحًا: "أعلم أن الخسارة 4-0 صعبة، لكنني لم أرَ فارقًا كبيرًا في كرة القدم بين الفريقين هذا المساء، ما واجهناه كان هجومًا عالميًا من إنتر".

وأضاف المدرب الإسباني: "فكرت في تغيير الأسلوب، لكن عقلي رفض. أفضل الخسارة بهذه الطريقة بدلًا من الدفاع بـ 5-4-1 أو 6-3-1، أعتقد أن الفريق تطور اليوم، وأحيانًا تتعلم من الهزيمة أكثر مما تتعلم من الفوز".

كومو يظهر شخصيته رغم السقوط في سان سيرو

ودخل كومو اللقاء بسجل دفاعي مميز، حيث لم يستقبل أكثر من هدف واحد في أي مباراة هذا الموسم، كما جمع 60 نقطة في آخر 38 جولة بالدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر مبكرًا عبر لاوتارو مارتينيز، ثم أضاف ماركوس تورام وهاكان تشالهانوجلو وكارلوس أوغوستو الأهداف لتكتمل رباعية أصحاب الأرض في سان سيرو.

واعترف فابريجاس بأن فريقه فقد توازنه بعد الهدف الثالث، قائلًا: "بعد الهدف الثاني شعرنا بالإحراج، والثالث جعل اللاعبين يستسلمون قليلًا، وهذا طبيعي مع فريق شاب مثلنا".

طموحات كومو تتلقى ضربة قوية

وكان كومو قد دخل الجولة وهو متأخر بثلاث نقاط فقط عن إنتر، ولم يتذوق الهزيمة في آخر 11 مباراة بالدوري الإيطالي، إلا أن هذه الخسارة القاسية أوقفت سلسلة نتائجه الإيجابية وأثرت على مسيرته في المنافسة.

ورغم ذلك، شدد فابريجاس على تمسكه بمشروعه، مختتمًا: "كومو يسير على الطريق الصحيح. خسرنا من فريق قوي جدًا، لكننا سنعود أقوى".