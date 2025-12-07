المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

0 2
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

بمساعدة مودريتش.. ميلان يستهدف ضم حارس ريال مدريد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:05 م 07/12/2025
مودريتش ولونين

مودريتش ولونين - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي ميلان، بالتعاقد مع الأوكراني أندريه لونين حارس فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمساعدة من زميله السابق ونجم الروسونيري الحالي لوكا مودريتش.

وكشفت صحيفة توتو سبورت، أن ميلان سيتجه لضم لونين، حال خسارة حارسه الأساسي مايك ماينان بشكل مجاني في الصيف المقبل، حيث لا تزال المفاوضات قائمة لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

وأشارت إلى أن ماينان يطالب براتب سنوي يقارب 8 ملايين يورو، لكن إدارة الروسونيري لم ترفع عرضها أكثر من 5 ملايين حتى الآن، وليس من المتوقع أن يستجيبوا لطلبات الحارس الفرنسي.

وأضافت أن عدة أندية مهتمون بضم ماينان بشكل مجاني، والذي سيكون حرًا في التفاوض معهم بداية من يناير المقبل، وهم: يوفنتوس، تشيلسي، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ويفكر ميلان في ضم حارس ريال مدريد البديل، والذي يقدر الميرنجي قيمته بـ25 مليون يورو، ويمثله وكيله خورخي مينديز الذي أبرم عدة صفقات للفريق الإيطالي من قبل أبرزها: رافائيل لياو وجواو فيليكس.

وأوضحت أن ميلان يأمل في أن يحصل على "تمريرة حاسمة" آخرى من نجمه لوكا مودريتش، لكن هذه المرة خارج الملعب، بفضل علاقته الجيدة بزميله السابق لونين، من خلال إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق الإيطالي.

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
سوريا

سوريا

0 0
فلسطين

فلسطين

78

ترتيب المجموعة الأولى الآن: فلسطين 5 - سوريا 5 - تونس 4 - قطر 1

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
قطر

قطر

0 2
تونس الثاني

تونس الثاني

78

تبديل لصالح قطر بخروج محمد وعد ودخول محمد مونتاري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
