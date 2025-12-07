بمساعدة مودريتش.. ميلان يستهدف ضم حارس ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي ميلان، بالتعاقد مع الأوكراني أندريه لونين حارس فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمساعدة من زميله السابق ونجم الروسونيري الحالي لوكا مودريتش.

وكشفت صحيفة توتو سبورت، أن ميلان سيتجه لضم لونين، حال خسارة حارسه الأساسي مايك ماينان بشكل مجاني في الصيف المقبل، حيث لا تزال المفاوضات قائمة لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

وأشارت إلى أن ماينان يطالب براتب سنوي يقارب 8 ملايين يورو، لكن إدارة الروسونيري لم ترفع عرضها أكثر من 5 ملايين حتى الآن، وليس من المتوقع أن يستجيبوا لطلبات الحارس الفرنسي.

وأضافت أن عدة أندية مهتمون بضم ماينان بشكل مجاني، والذي سيكون حرًا في التفاوض معهم بداية من يناير المقبل، وهم: يوفنتوس، تشيلسي، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ويفكر ميلان في ضم حارس ريال مدريد البديل، والذي يقدر الميرنجي قيمته بـ25 مليون يورو، ويمثله وكيله خورخي مينديز الذي أبرم عدة صفقات للفريق الإيطالي من قبل أبرزها: رافائيل لياو وجواو فيليكس.

وأوضحت أن ميلان يأمل في أن يحصل على "تمريرة حاسمة" آخرى من نجمه لوكا مودريتش، لكن هذه المرة خارج الملعب، بفضل علاقته الجيدة بزميله السابق لونين، من خلال إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق الإيطالي.