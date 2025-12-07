كشف الجهاز الفني لنادي يوفنتوس، بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، عن تشكيل الفريق لمواجهة نابولي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويضرب فريق يوفنتوس موعدًا مع نظيره نابولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب دييجو أرمادو مارادونا.

تشكيل يوفنتوس أمام نابولي

استقر الجهاز الفني لنادي يوفنتوس، على تشكيل الفريق أمام نابولي، في المباراة التي ستجري بينهما بالدوري الإيطالي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: بيير كالولو، لويد كيلي، توين كوبمينرز.

خط الوسط: أندريا كامبياسو، مانويل لوكاتيلي، خيفرن تورام، خوان كابال.

خط الهجوم: فرانسيسكو كونسيكاو، ويستون ماكيني، كينان يلدز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: بيرين، سكاليا، زيجروفا، أدزيتش، كوستيتش، أوبيندا، ميريتي، جواو ماريو، ديفيد.

ترتيب الدوري الإيطالي

يتواجد نابولي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 28 نقطة جمعهم الفريق من 13 مباراة، إذ حقق 9 انتصارات وتعادل في مواجهة، وتلقى 3 هزائم.

ويستقر يوفنتوس بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 23 نقطة جمعهم البيانكونيري من 13 مباراة، إذ حقق 6 انتصارات وتعادل في 5 مناسبات، وتلقى هزيمتين.