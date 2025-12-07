المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

1 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

0 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هويلند في المقدمة.. تشكيل نابولي أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:17 م 07/12/2025
نابولي

فريق نابولي

كشف الجهاز الفني لنادي نابولي، بقيادة أنطونيو كونتي، عن تشكيل الفريق لمواجهة يوفنتوس، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويضرب فريق يوفنتوس موعدًا مع نظيره نابولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب دييجو أرمادو مارادونا.

تشكيل نابولي أمام يوفنتوس

استقر الجهاز الفني لنادي نابولي، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق مواجهة يوفنتوس، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني، أليساندرو بونجورنو.

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو،إلجيف إلماس، سكوت مكتوميناي، ماتياس أوليفيرا.

خط الهجوم:ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كونتيني، فيرانتي، خوان جيسوس، بوليتانو، فيرجارا، لوكا، مازوتشي.

ترتيب الدوري الإيطالي

يتواجد نابولي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 28 نقطة جمعهم الفريق من 13 مباراة، إذ حقق 9 انتصارات وتعادل في مواجهة، وتلقى 3 هزائم.

ويستقر يوفنتوس بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 23 نقطة جمعهم البيانكونيري من 13 مباراة، إذ حقق 6 انتصارات وتعادل في 5 مناسبات، وتلقى هزيمتين.

الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نابولي

نابولي

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

18

هدف راسموس هويلوند في الدقيقة السابعة هو أسرع هدف يسجله نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ هدف فرناندو دي نابولي في الدقيقة الخامسة في الأول من أبريل عام 1989

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3

تستأنف المباراة مرة اخرى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg