كشف الجهاز الفني لنادي نابولي، بقيادة أنطونيو كونتي، عن تشكيل الفريق لمواجهة يوفنتوس، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويضرب فريق يوفنتوس موعدًا مع نظيره نابولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب دييجو أرمادو مارادونا.

تشكيل نابولي أمام يوفنتوس

استقر الجهاز الفني لنادي نابولي، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق مواجهة يوفنتوس، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني، أليساندرو بونجورنو.

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو،إلجيف إلماس، سكوت مكتوميناي، ماتياس أوليفيرا.

خط الهجوم:ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كونتيني، فيرانتي، خوان جيسوس، بوليتانو، فيرجارا، لوكا، مازوتشي.

ترتيب الدوري الإيطالي

يتواجد نابولي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 28 نقطة جمعهم الفريق من 13 مباراة، إذ حقق 9 انتصارات وتعادل في مواجهة، وتلقى 3 هزائم.

ويستقر يوفنتوس بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 23 نقطة جمعهم البيانكونيري من 13 مباراة، إذ حقق 6 انتصارات وتعادل في 5 مناسبات، وتلقى هزيمتين.