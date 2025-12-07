انتهت 3 مباريات من منافسات الدوري الإيطالي التي أقيمت، اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من المسابقة.

وشهدت مباريات كريمونيسي أمام ليتشي، وكالياري أمام روما، ولاتسيو أمام بولونيا، إثارة واضحة امتدت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهات.

مباراة كريمونيسي أمام ليتشي

حسم نادي كريمونيسي تفوقه على ليتشي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإيطالي.

وافتتح فيديريكو بونازولي التسجيل لصالح كريمونيسي، في الدقيقة 53 من عمر المباراة من علامة الجزاء، قبل أن يحرز أنطونيو سانابريا الهدف الثاني بحلول الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ورفع كريمونيسي رصيده إلى 20 نقطة ليستقر في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ظل ليتشي عند النقطة 13 مستقرًا بالمركز الـ15.

مباراة كالياري أمام روما

تفوق فريق كالياري على نظيره روما بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز جيانلوكا جيتانو هدف كالياري في الدقيقة 82 من زمن المباراة، التي شهدت تعرض لاعب ذئاب العاصمة للطرد في الدقيقة 52.

ووصل رصيد كالياري إلى 14 نقطة متواجدًا في المركز الـ13، بينما ظل روما مستقرًا في المرتبة الرابعة برصيد 27 نقطة.

مباراة لاتسيو أمام بولونيا

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين لاتسيو وبولونيا، بنتيجة (1-1) ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وافتتح جوستاف إيساكسن، لاعب لاتسيو، التسجيل في الدقيقة 38، قبل دقيقتين من تعديل جينز أودجارد للنتيجة، محافظًا على آمال بولونيا، وتعرض ماريو جيلا للطرد في الدقيقة 79.

ووصل رصيد لاتسيو إلى 19 نقطة محتلًا المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما يتواجد بولونيا في المرتبة الخامسة برصيد 25 نقطة.