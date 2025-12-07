المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 1
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 1
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإيطالي.. روما يسقط أمام كالياري.. ولاتسيو يتعادل مع بولونيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:11 م 07/12/2025
روما

مباراة كالياري أمام روما

انتهت 3 مباريات من منافسات الدوري الإيطالي التي أقيمت، اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من المسابقة.

وشهدت مباريات كريمونيسي أمام ليتشي، وكالياري أمام روما، ولاتسيو أمام بولونيا، إثارة واضحة امتدت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهات.

مباراة كريمونيسي أمام ليتشي

حسم نادي كريمونيسي تفوقه على ليتشي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإيطالي.

وافتتح فيديريكو بونازولي التسجيل لصالح كريمونيسي، في الدقيقة 53 من عمر المباراة من علامة الجزاء، قبل أن يحرز أنطونيو سانابريا الهدف الثاني بحلول الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ورفع كريمونيسي رصيده إلى 20 نقطة ليستقر في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ظل ليتشي عند النقطة 13 مستقرًا بالمركز الـ15.

مباراة كالياري أمام روما

تفوق فريق كالياري على نظيره روما بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز جيانلوكا جيتانو هدف كالياري في الدقيقة 82 من زمن المباراة، التي شهدت تعرض لاعب ذئاب العاصمة للطرد في الدقيقة 52.

ووصل رصيد كالياري إلى 14 نقطة متواجدًا في المركز الـ13، بينما ظل روما مستقرًا في المرتبة الرابعة برصيد 27 نقطة.

مباراة لاتسيو أمام بولونيا

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين لاتسيو وبولونيا، بنتيجة (1-1) ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وافتتح جوستاف إيساكسن، لاعب لاتسيو، التسجيل في الدقيقة 38، قبل دقيقتين من تعديل جينز أودجارد للنتيجة، محافظًا على آمال بولونيا، وتعرض ماريو جيلا للطرد في الدقيقة 79.

ووصل رصيد لاتسيو إلى 19 نقطة محتلًا المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما يتواجد بولونيا في المرتبة الخامسة برصيد 25 نقطة.

الدوري الإيطالي روما لاتسيو كالياري بولونيا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

