للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 1
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 1
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الأسرع منذ 36 عاما.. هويلوند يقتحم تاريخ نابولي أمام يوفنتوس

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:34 م 07/12/2025
هويلوند

هويلوند يحتفل بهدفه في يوفنتوس

سجل اللاعب الدنماركي راسموس هويلوند أسرع هدف لنادي نابولي في شباك يوفنتوس بالدوري الإيطالي منذ 36 عامًا.

ويلتقي نابولي ويوفنتوس على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في مباراة جارية بينهما مساء الأحد ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

هويلوند يقتحم تاريخ نابولي أمام يوفنتوس

استطاع هويلوند أن يسجل الهدف الافتتاحي في مباراة نابولي ويوفنتوس عند حدود الدقيقة 7.

وأحرز راسموس هويلوند هدفه بعد أن تلقى تمريرة عرضية أرضية من البرازيلي ديفيد نيرس، ليحولها مهاجم نابولي نحو شباك يوفنتوس من لمسة واحدة.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات، سجل هويلوند أسرع هدف لنابولي في مرمى يوفنتوس بالدوري الإيطالي منذ أبريل 1989، أي قبل 36 عامًا.

وكان نابولي هز شباك يوفنتوس في الدقيقة الخامسة عن طريق فيرناندو دي نابولي، الرقم القياسي الذي لم يتمكن هويلوند من تحطيمه هذا المساء.

يشار إلى أن كلاسيكو الدوري الإيطالي يشهد مواجهة غير معتادة بين أنطونيو كونتي مع نابولي ولوتشيانو سباليتي رفقة يوفنتوس.

الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي راسموس هويلوند

