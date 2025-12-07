سجل اللاعب الدنماركي راسموس هويلوند أسرع هدف لنادي نابولي في شباك يوفنتوس بالدوري الإيطالي منذ 36 عامًا.

ويلتقي نابولي ويوفنتوس على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في مباراة جارية بينهما مساء الأحد ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

هويلوند يقتحم تاريخ نابولي أمام يوفنتوس

استطاع هويلوند أن يسجل الهدف الافتتاحي في مباراة نابولي ويوفنتوس عند حدود الدقيقة 7.

وأحرز راسموس هويلوند هدفه بعد أن تلقى تمريرة عرضية أرضية من البرازيلي ديفيد نيرس، ليحولها مهاجم نابولي نحو شباك يوفنتوس من لمسة واحدة.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات، سجل هويلوند أسرع هدف لنابولي في مرمى يوفنتوس بالدوري الإيطالي منذ أبريل 1989، أي قبل 36 عامًا.

وكان نابولي هز شباك يوفنتوس في الدقيقة الخامسة عن طريق فيرناندو دي نابولي، الرقم القياسي الذي لم يتمكن هويلوند من تحطيمه هذا المساء.

يشار إلى أن كلاسيكو الدوري الإيطالي يشهد مواجهة غير معتادة بين أنطونيو كونتي مع نابولي ولوتشيانو سباليتي رفقة يوفنتوس.