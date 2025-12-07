المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يوفنتوس يثق في تجديد عقد جوهرته

محمد همام

كتب - محمد همام

10:40 م 07/12/2025
يوفنتوس

فريق يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن ثقة إدارة يوفنتوس في تجديد عقد جوهرة الفريق الدولي التركي كينان يلديز، في ظل اهتمام عدة أندية إنجليزية بالفوز بخدمات اللاعب.

وأفادت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن إدارة "السيدة العجوز" لديها ثقة في التوصل لاتفاق مع يلديز بشأن عقد جديد من أجل تأمين استمراره مع "السيدة العجوز".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الدولي التركي بالانتقال إلى ليفربول وآرسنال وتشيلسي في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب، لكن يبدو أن إدارة يوفنتوس ليست لديها رغبة في رحيل اللاعب.

ويمتلك صاحب الـ20 عامًا عقدًا مع عملاق تورينو يمتد حتى صيف 2029، حيث تُقدَّر قيمته التسويقية بـ75 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وكان يلديز قد انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر عام 2022، حيث لم يتم تصعيده للفريق الأول مع النادي البافاري.

وخاض يلديز 18 مباراة مع يوفنتوس، حيث استطاع أن يسجل خمسة أهداف كما صنع خمسة أهداف.

الدوري الإيطالي ليفربول يوفنتوس كينان يلديز

