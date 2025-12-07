المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 1
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 1
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مستقبل غامض لحارس إنتر

محمد همام

كتب - محمد همام

11:14 م 07/12/2025
يان سومر

يان سومر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الحارس السويسري الدولي يان سومر، لاعب إنتر الإيطالي، ينتظره مستقبل غامض رفقة "النيراتزوري" حيث ينتهي عقده مع النادي في صيف 2026.

ولم يتوصل صاحب الـ36 عامًا لاتفاق بشأن تجديد عقده مع "النيراتزوري"، وهو الأمر الذي قد يجعله يرحل مجانًا بنهاية الموسم الحالي.

وكان سومر قد انتقل إلى إنتر في صيف 2023 قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 7 ملايين يورو وفقًا لما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

وكشف الصحفي نيكو شيرا عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن مستقبل يان سومر محاط بالشكوك بعد تعثر مفاوضات عقده، حيث ينتهي عقد صاحب الـ36 عامًا في الصيف، لكن لا تزال المفاوضات مستمرة على أمل استمراره.

وشارك الحارس الدولي السويسري في 113 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق لقبين هما الدوري الإيطالي بجانب السوبر الإيطالي.

وينتظر فريق إنتر مباراة من العيار الثقيل مساء الثلاثاء المقبل عند مواجهة فريق ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026.

وكان إنتر قد حقق فوزًا كاسحًا على حساب كومو بنتيجة أربعة أهداف دون رد في إطار الأسبوع الـ14 من منافسات الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي بايرن ميونيخ الدوري الألماني يان سومر إنتر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 1
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

77

مبابي يسدد الضربة الثابتة بقوة لكنها جاءت في الزاوية التي يقف فيها حارس سيلتا فيجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg