مستقبل غامض لحارس إنتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الحارس السويسري الدولي يان سومر، لاعب إنتر الإيطالي، ينتظره مستقبل غامض رفقة "النيراتزوري" حيث ينتهي عقده مع النادي في صيف 2026.

ولم يتوصل صاحب الـ36 عامًا لاتفاق بشأن تجديد عقده مع "النيراتزوري"، وهو الأمر الذي قد يجعله يرحل مجانًا بنهاية الموسم الحالي.

وكان سومر قد انتقل إلى إنتر في صيف 2023 قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 7 ملايين يورو وفقًا لما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

وكشف الصحفي نيكو شيرا عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن مستقبل يان سومر محاط بالشكوك بعد تعثر مفاوضات عقده، حيث ينتهي عقد صاحب الـ36 عامًا في الصيف، لكن لا تزال المفاوضات مستمرة على أمل استمراره.

وشارك الحارس الدولي السويسري في 113 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق لقبين هما الدوري الإيطالي بجانب السوبر الإيطالي.

وينتظر فريق إنتر مباراة من العيار الثقيل مساء الثلاثاء المقبل عند مواجهة فريق ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026.

وكان إنتر قد حقق فوزًا كاسحًا على حساب كومو بنتيجة أربعة أهداف دون رد في إطار الأسبوع الـ14 من منافسات الدوري الإيطالي.