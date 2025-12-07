حسم نادي نابولي تفوقه على نظيره يوفنتوس، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2025/2026، بعد إثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وتفوق فريق نابولي على نظيره يوفنتوس بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإيطالي، واستضاف المباراة ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

تشكيل نابولي ويوفنتوس

دخل نابولي مباراته أمام يوفنتوس، بالتشكيل التالي: ميلينكوفيتش سافيتش، سام بوكيما، أمير رحماني، أليساندرو بونجورنو، جيوفاني دي لورينزو، إلجيف إلماس، سكوت مكتوميناي، ماتياس أوليفيرا، ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.

وبدأ يوفنتوس مباراته أمام نابولي، بالتشكيل الذي جاء على النحو التالي: ميشيل دي جريجوريو، بيير كالولو، لويد كيلي، توين كوبمينرز، أندريا كامبياسو، مانويل لوكاتيلي، خيفرن تورام، خوان كابال، فرانسيسكو كونسيكاو، ويستون ماكيني، كينان يلدز.

نابولي يعبر يوفنتوس

بدأت الإثارة سريعًا بعد أن نجح نابولي في التقدم أمام يوفنتوس في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وذلك عن طريق راسموس هويلوند.

وجاء هدف نابولي بعد كرة عرضية، متقنة أرسلها ديفيد نيريس وصلت إلى هويلوند الذي لم يتردد في توجيه الكرة إلى داخل شباك يوفنتوس، معلنًا عن تقدم فريقه.

واستمرت محاولات نابولي، لتسجيل الهدف الثاني أخطرها كان بالدقيقة 26 عندما وجه جيوفاني دي لورينزو، رأسية قوية كادت أن تسكن شباك يوفنتوس لولا تدخل حارس الأخير.

لم يصمت نابولي، إذ ظلت محاولات أصحاب الأرض قائمة حيث وجه مكتوميناي رأسية قوية ضلت طريق الشباك، ومرت جوار المرمى بقليل.

وعادل يوفنتوس النتيجة في الدقيقة 59 من زمن المباراة، عن طريق كينان يلدز الذي أعاد فريق إلى اللقاء محافظًا على آماله.

وأحرز يوفنتوس هدف التعادل، بعد جملة تكتيكية انتهت عند كينان يلديز الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك نابولي.

وتمكن هويلوند من تسجيل الهدف الثاني له ولنابولي، في الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليعيد الأفضلية لأصحاب الأرض أمام يوفنتوس.

وتابع هويلوند إبعاد الكرة من فريق يوفنتوس داخل منطقة الجزاء، لينجح اللاعب في توجيه رأسية قوية عرفت طريق الشباك.

ورفع نادي نابولي رصيده إلى 31 نقطة متربعًا على قمة الدوري الإيطالي، بينما ظل يوفنتوس عند النقطة 23 مستقرًا بالمركز السابع.