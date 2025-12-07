المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 1
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 1
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليلة هويلوند في ملعب مارادونا.. نابولي يكسر يوفنتوس بثنائية دنماركية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:38 م 07/12/2025
نابولي

مباراة نابولي أمام يوفنتوس

حسم نادي نابولي تفوقه على نظيره يوفنتوس، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2025/2026، بعد إثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وتفوق فريق نابولي على نظيره يوفنتوس بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإيطالي، واستضاف المباراة ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

تشكيل نابولي ويوفنتوس

دخل نابولي مباراته أمام يوفنتوس، بالتشكيل التالي: ميلينكوفيتش سافيتش، سام بوكيما، أمير رحماني، أليساندرو بونجورنو، جيوفاني دي لورينزو، إلجيف إلماس، سكوت مكتوميناي، ماتياس أوليفيرا، ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.

وبدأ يوفنتوس مباراته أمام نابولي، بالتشكيل الذي جاء على النحو التالي: ميشيل دي جريجوريو، بيير كالولو، لويد كيلي، توين كوبمينرز، أندريا كامبياسو، مانويل لوكاتيلي، خيفرن تورام، خوان كابال، فرانسيسكو كونسيكاو، ويستون ماكيني، كينان يلدز.

نابولي يعبر يوفنتوس

بدأت الإثارة سريعًا بعد أن نجح نابولي في التقدم أمام يوفنتوس في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وذلك عن طريق راسموس هويلوند.

وجاء هدف نابولي بعد كرة عرضية، متقنة أرسلها ديفيد نيريس وصلت إلى هويلوند الذي لم يتردد في توجيه الكرة إلى داخل شباك يوفنتوس، معلنًا عن تقدم فريقه.

واستمرت محاولات نابولي، لتسجيل الهدف الثاني أخطرها كان بالدقيقة 26 عندما وجه جيوفاني دي لورينزو، رأسية قوية كادت أن تسكن شباك يوفنتوس لولا تدخل حارس الأخير.

لم يصمت نابولي، إذ ظلت محاولات أصحاب الأرض قائمة حيث وجه مكتوميناي رأسية قوية ضلت طريق الشباك، ومرت جوار المرمى بقليل.

وعادل يوفنتوس النتيجة في الدقيقة 59 من زمن المباراة، عن طريق كينان يلدز الذي أعاد فريق إلى اللقاء محافظًا على آماله.

وأحرز يوفنتوس هدف التعادل، بعد جملة تكتيكية انتهت عند كينان يلديز الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك نابولي.

وتمكن هويلوند من تسجيل الهدف الثاني له ولنابولي، في الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليعيد الأفضلية لأصحاب الأرض أمام يوفنتوس.

وتابع هويلوند إبعاد الكرة من فريق يوفنتوس داخل منطقة الجزاء، لينجح اللاعب في توجيه رأسية قوية عرفت طريق الشباك.

ورفع نادي نابولي رصيده إلى 31 نقطة متربعًا على قمة الدوري الإيطالي، بينما ظل يوفنتوس عند النقطة 23 مستقرًا بالمركز السابع. 

الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 1
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

77

مبابي يسدد الضربة الثابتة بقوة لكنها جاءت في الزاوية التي يقف فيها حارس سيلتا فيجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg