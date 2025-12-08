ريمونتادا في تورينو.. ميلان ينتزع قمة الدوري الإيطالي

تمكن فريق ميلان من قلب الطاولة على مضيفه فريق تورينو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

مباراة تورينو ضد ميلان انتهت بنتيجة (2-3)، بعدما نجح الضيف في انتزاع الفوز عبر ريمونتادا مثيرة على ملعب تورينو الأولمبي.

ميلان ينتزع القمة

تورينو تقدم في النتيجة مبكرًا عن طريق نيكولا فلاسيتش من علامة الجزاء بالدقيقة العاشرة، ثم عزز زاباتا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 17.

لكن أدريان رابيو آبى أن يستمر تأخر ميلان طويلًا، بعدما سل هدفًا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-1) لصالح تورينو.

إلا أن البديل كريستيان بوليسيتش كان له رأي آخر، بعدما سجل ثنائية لفريقه ميلان، بالدقائق 67 و77، قلب بهما الطاولة وأكمل الريمونتادا.

بوليسيتش كاد يوقع على الهاتريك بقميص ميلان، في الدقيقة 90، لكن هدفه تم إلغاؤه لوجود تسلل.

انتصار ميلان ضد تورينو، منحه صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بوصوله إلى 31 نقطة، وتفوقه على نابولي في فارق الأهداف.

بينما تورينو تجمد رصيد عند 14 نقطة، ليتواجد في المركز الـ16، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.