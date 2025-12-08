المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ريمونتادا في تورينو.. ميلان ينتزع قمة الدوري الإيطالي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:45 م 08/12/2025
ميلان

احتفال بوليسيتش بالهدف مع الجماهير

تمكن فريق ميلان من قلب الطاولة على مضيفه فريق تورينو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

مباراة تورينو ضد ميلان انتهت بنتيجة (2-3)، بعدما نجح الضيف في انتزاع الفوز عبر ريمونتادا مثيرة على ملعب تورينو الأولمبي.

ميلان ينتزع القمة

تورينو تقدم في النتيجة مبكرًا عن طريق نيكولا فلاسيتش من علامة الجزاء بالدقيقة العاشرة، ثم عزز زاباتا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 17.

لكن أدريان رابيو آبى أن يستمر تأخر ميلان طويلًا، بعدما سل هدفًا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-1) لصالح تورينو.

إلا أن البديل كريستيان بوليسيتش كان له رأي آخر، بعدما سجل ثنائية لفريقه ميلان، بالدقائق 67 و77، قلب بهما الطاولة وأكمل الريمونتادا.

بوليسيتش كاد يوقع على الهاتريك بقميص ميلان، في الدقيقة 90، لكن هدفه تم إلغاؤه لوجود تسلل.

انتصار ميلان ضد تورينو، منحه صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بوصوله إلى 31 نقطة، وتفوقه على نابولي في فارق الأهداف.

بينما تورينو تجمد رصيد عند 14 نقطة، ليتواجد في المركز الـ16، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

مباراة ميلان القادمة
الدوري الإيطالي تورينو ميلان مباراة ميلان وتورينو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg