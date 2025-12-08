ارتقى فريق ميلان إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، متخطيًا منافسه المباشر فريق نابولي، بعد العودة بريمونتادا من موقعة تورينو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

فوز ميلان منحه صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليتخطى نابولي الذي يتساوى معه في النقاط، إلا أن الفضل يرجع في الريمونتادا، التي ساوت النقاط، ورجحت كفة فارق الأهداف.

بينما لا يزال صراع المربع الذهبي مشتعلًا وسط فارق النقاط الضئيل بين الفرق الأربعة المتنافسة، حيث يأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان، ونهاية الجولة 14، على النحو الآتي:

1- ميلان: 31 نقطة (+11).

2- نابولي: 31 نقطة (+10).

3- الإنتر: 30 نقطة.

4- روما: 27 نقطة.

5- بولونيا: 25 نقطة.

6- كومو: 24 نقطة.

