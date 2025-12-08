المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تغير هوية المتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:49 م 08/12/2025
ميلان

فرحة لاعبي ميلان

ارتقى فريق ميلان إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، متخطيًا منافسه المباشر فريق نابولي، بعد العودة بريمونتادا من موقعة تورينو.

ميلان حسم موقعة تورينو بريمونتادا مثيرة، في مباراة شهدت تسجيل 5 أهداف، لختام الجولة الـ14 من الكالتشيو.. طالع تفاصيل المباراة من هنا

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

فوز ميلان منحه صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليتخطى نابولي الذي يتساوى معه في النقاط، إلا أن الفضل يرجع في الريمونتادا، التي ساوت النقاط، ورجحت كفة فارق الأهداف.

بينما لا يزال صراع المربع الذهبي مشتعلًا وسط فارق النقاط الضئيل بين الفرق الأربعة المتنافسة، حيث يأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان، ونهاية الجولة 14، على النحو الآتي:

1- ميلان: 31 نقطة (+11).

2- نابولي: 31 نقطة (+10).

3- الإنتر: 30 نقطة.

4- روما: 27 نقطة.

5- بولونيا: 25 نقطة.

6- كومو: 24 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالكامل من هنا

الدوري الإيطالي تورينو ميلان مباراة ميلان وتورينو

